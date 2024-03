En 2023, les atteintes aux biens ont baissé, les violences intrafamiliales ont explosé

C’est un bilan contrasté de la délinquance sur le territoire en 2023 qu’ont présenté les autorités, ce mardi, lors d’une conférence de presse. Dans cet état des lieux exhaustif, plusieurs tendances se dégagent de la litanie de chiffres compilés par les services. D’abord, les atteintes aux biens "sont en forte baisse", note le haut-commissaire, Louis Le Franc. L’année 2023 affiche en effet une baisse de 31 % des vols de véhicules et de 5,4 % des cambriolages. Le résultat "de contrôles renforcés sur le terrain et sur les routes", souligne Louis Le Franc.

Territoire le plus touché par les violences intrafamiliales

Des chiffres encourageants auxquels s’opposent d’autres données bien plus alarmantes. En particulier celles concernant les violences intrafamiliales. Celles-ci ont fortement augmenté et la hausse ne s’observe pas simplement entre 2022 et 2023. Depuis 2019, les coups et les blessures volontaires infligées dans le cadre familial ont grimpé de 91 %, pour atteindre 3 012 faits enregistrés en 2023. "La Nouvelle-Calédonie est le territoire le plus touché par ces violences sur l’ensemble du territoire national", déplore Louis Le Franc. Elles représentent plus du double de la moyenne hexagonale. Neuf victimes sur dix sont des femmes. Et la quasi-totalité de ces faits sont liés à une consommation excessive d’alcool.

Autre augmentation : le trafic de stupéfiants, avec un nombre de mises en cause à son plus haut niveau depuis 2016. La conséquence, selon Louis Le Franc, de la priorité que représente la lutte contre le trafic de stupéfiants pour le haut-commissariat.

