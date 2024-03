Délinquance : les chiffres alarmants des violences intrafamiliales

On savait le phénomène prégnant en Nouvelle-Calédonie. Les chiffres le confirment : les violences intrafamiliales progressent dans des proportions très inquiétantes ces dernières années. "On assiste à un augmentation continue de ces faits", a confirmé Louis Le Franc, haut-commissaire, lors du bilan de la délinquance 2023 présenté aux côtés du procureur et des patrons de la gendarmerie, de la police nationale et des douanes.

Entre 2019 et 2023, les coups et blessures volontaires dans le cadre familial ont connu une hausse de 91,1 %, pour atteindre 3 012 faits enregistrés l'an dernier. Neuf victimes sur dix sont des femmes. Ces violences représentent 8,4 faits pour 1 000 habitants en Nouvelle-Calédonie, un taux record sur le territoire national. A titre de comparaison, la moyenne hexagonale est de 3,1. L'évolution est également très défavorable du côté des violences sexuelles, en hausse de 76,3 % en cinq ans.

Toujours sur fond d'alcool

Des chiffres qui peuvent être en partie expliqués par "une libération de la parole, avec des femmes qui se rendent plus facilement dans les commissariats et les gendarmeries pour dénoncer ces violences", note Louis Le Franc. Il n'empêche : "Leur volume et leur gravité sont quand même très préoccupants", souligne le procureur, Yves Dupas.

Autre fait notable : ces actes sont systématiquement liés à une consommation excessive d'alcool chez les auteurs de violences. "C''est vraiment le dénominateur commun", remarque Louis Le Franc. Un usage excessif bien souvent utilisé comme prétexte par les auteurs de violences pour expliquer, voire justifier, les coups infligés. Au Camp-Est, un détenu sur trois purge une peine liée à des violences intrafamiliales.

3 400 contrôles routiers en 2023

Parmi la litanie de chiffres compilés dans le bilan 2023 de la délinquance, certains sont toutefois plus encourageants. C'est le cas notamment des atteintes aux biens, en déclin par rapport à 2022. Sur cinq ans, le nombre de cambriolages a diminué de 30 % et les vols de véhicules de 24 %. Le résultat de "contrôles renforcés sur le terrain et sur les routes" et d'une "politique coordonnée entre les services de police et de gendarmerie", tient à signaler Louis Le Franc, notant au passage un taux d'élucidation "très important" : 54 % des faits ont été résolus, "deux fois plus que dans l'Hexagone".

Même satisfaction du côté de la sécurité routière, avec 19 morts de moins sur les routes en 2023 (51) par rapport à 2022 (70), malgré une augmentation du nombre d'infractions (+43 % en zone police et +9 % en zone gendarmerie). Des résultats que Louis Le Franc attribue aux 3 400 contrôles menés dans l'année par les services de police et de gendarmerie. Quant à la lutte contre le trafic de stupéfiants, affichée comme priorité en 2023, la multiplication des actions et le renforcement des moyens ont conduit à un nombre de mises en cause à son plus haut niveau depuis 2016.