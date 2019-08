Les frères cambrioleurs replongent, le tribunal « ne sait plus quoi faire »

Pour répondre au sentiment d’impuissance à peine voilé du tribunal correctionnel de Nouméa, le procureur de la République a formulé un vœu. Celui « de sortir de la société » Brandon et Ismaël Taramoin en les incarcérant pour « éviter qu’ils ne bousillent la vie des gens ». Le ministère public a été entendu. Jugés hier pour évasion en semi-liberté et une série de vols durant la semaine dernière, ces deux frères de Canala ont écopé de trois ans de prison pour le premier et de deux ans et demi pour le second. Retour au Camp-Est pour ces hommes qui ont passé une grande partie de leur jeunesse derrière les barreaux.

Libéré depuis deux semaines

Le 30 juillet dernier, Brandon Taramoin, 20 ans à peine et déjà 25 mentions sur son casier judiciaire, bénéficie d’une permission en semi-liberté. Il retrouve son frère à Nouméa, descendu de Canala pour « lui apporter des papiers » pour sa réinsertion. Ils boivent un coup ensemble. L’alcool, la tentation tout autant que l’adrénaline poussent Brandon et Ismaël Taramoin à replonger. Ce dernier venait pourtant d’être libéré de prison depuis deux semaines après des années d’enfermement. En quelques jours, et alors même que Brandon Taramoin est déclaré évadé puisqu’il n’a pas réintégré le centre de Nouville, ils dérobent des voitures et une moto. « Vous avez bien profité de votre temps libre… », souffle, dans un mélange d’exaspération et de découragement, la présidente, Évelyne Camerlynck.

Démunie, la magistrate continue : « je ne sais plus quoi faire de vous. Il y a eu des TIG, du sursis, du sursis mise à l’épreuve, de longues peines fermes… Brandon, vous vous évadez, vous commettez des vols. On finit par être désespéré avec un parcours comme le vôtre ». Le procureur de la République, Xavier Goux-Thiercelin, considère que les agissements de ces deux frères cambrioleurs « détruisent le tissu économique » et qu’ils pratiquent « la politique de la terre brûlée » dans « une dynamique de jeu ». « Leur participation à la construction du pays, c’est zéro », affirme-t-il. La plaidoirie de Me Ophélie Despujols, qui a jugé les réquisitions « particulièrement lourdes », n’y changera rien. Le tribunal renvoie Brandon et Ismaël Taramoin en détention.