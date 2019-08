L’anthropologue Jean Guiart est mort à Tahiti

DISPARITION. Jean Guiart est décédé dimanche, à Puna’auia, sur l’île de Tahiti, où il résidait et où ses obsèques se sont déroulées, ce mardi. Il avait 94 ans. Grand connaisseur de l’Océanie, cet anthropologue avait rencontré Maurice Leenhardt en Métropole. C’est ce dernier qui l’avait convaincu de se lancer dans des études d’ethnologie. Ce Lyonnais d’origine avait débarqué à Nouméa en 1948, employé à l’époque par l’Orstom (Office de la recherche scientifique et technique outre-mer), « l’ancêtre » de l’IRD. C’est à cette période qu’il avait entrepris une vaste collecte des noms de famille kanak et c’est à cette occasion qu’il s’était intéressé de près aux origines des conflits fonciers. Il avait ensuite sillonné le Pacifique, de la Papouasie au Vanuatu en passant par Fidji, en procédant à un gigantesque inventaire. Ses observations ont été consignées dans des cahiers qu’il a légués à la bibliothèque Bernheim et à l'Académie des langues kanak. En 1957, il avait été nommé directeur d’étude à l’école pratique des hautes études, occupé la chaire d’ethnologie générale à l’Université de la Sorbonne et était devenu directeur du laboratoire d’ethnologie au Musée de l’homme, à Paris, époque à laquelle il avait côtoyé Claude Lévi-Strauss.

Il résidait depuis une dizaine d’années à Tahiti et revenait parfois à Nouméa, où il avait conservé sa maison familiale qui avait été la proie des flammes lors des Evènements, en raison de sa proximité avec les indépendantistes. Il était le beau-frère du fondateur de l'Union calédonienne, Maurice Lenormand.

Jean Guiart a écrit une quarantaine d’ouvrages dont certains édités par ses propres soins. Ses textes, parfois éloignés de la méthode et de la rigueur universitaires, étaient sujets à controverse et regardés avec une certaine distance par la communauté scientifique. Il était très écouté du monde kanak, qu’il continuait à orthographier « canaque » et ne s’était jamais résolu à désigner les îles autrement que les « Loyalty », « parce que Leehnardt a toujours employé l’orthographe du premier découvreur », expliquait-il.