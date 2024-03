L’ensemble du pays placé en vigilance jaune "vent violent"

Après un week-end agité, le temps ne devrait pas s’améliorer ce lundi 11 mars. Météo France a placé l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie et ses 33 communes en vigilance jaune "vent violent". L’alizé de Sud-Est sévit toujours et continue de provoquer des rafales pouvant atteindre 45 nœuds (85 km/h). Ces conditions sont prévues pour lundi et mardi.

Par ailleurs, une partie de la Grande Terre a été placée en vigilance jaune, cette fois aux fortes pluies et aux orages. Elle concerne une zone au nord de Koné-Poindimié inclus et jusqu’à Bélep, pour ce lundi et la nuit prochaine.