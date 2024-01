La Nouvelle-Calédonie sera "à l’abri" de la dépression tropicale formée en mer de Corail

Depuis une semaine, les conditions atmosphériques au nord de la mer de Corail sont surveillées de près pas les services météo de la région. Désormais formé, ce phénomène tropical a atteint le stade de dépression tropicale faible, ce mardi.

Actuellement située à 800 km des côtes australiennes du Queensland et à 1200 km de la pointe Nord du Caillou, sa trajectoire est désormais plus facile à prévoir. Les experts s’accordent à dire que ce phénomène devrait épargner la Nouvelle-Calédonie.

Des pluies localement fortes dans tout le pays

"Jusqu’à ce mardi, il y avait beaucoup d’incertitudes et on ne pouvait pas exclure que la dépression se dirige vers la Nouvelle-Calédonie, mais l’ensemble des modèles la font aller maintenant vers le Queensland. Nous serons donc à l’abri, annonce Julien Leduc, prévisionniste chez Météo France, qui juge bon de préciser que la dégradation du temps sur le Caillou est néanmoins liée à ce phénomène. Le temps pluvieux qui a déjà gagné le Nord de la Grande Terre depuis ce matin et qui va concerner l’ensemble du pays est lié à cette dépression qui draine beaucoup d’humidité et de temps instable dans la région."

Retour du beau temps en fin de semaine

Par conséquent, des pluies localement fortes sont attendues sur la Grande Terre et sur les îles jusqu’à demain, mercredi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'ensemble du pays a été placé en vigilance jaune, ce mardi. Le retour du "très beau temps" est quant à lui prévu pour la fin de la semaine.

Ce phénomène en cours devrait être prochainement nommé par le centre australien. Si les incertitudes demeurent importantes sur son intensification, il apparaît "de moins en moins probable" qu’il atteigne le stade de cyclone, restant sans doute cantonné à la catégorie 2 de dépression tropicale forte.