Le FLNKS pense toujours à l’article 27

Les présidences des assemblées du Nord et des Îles Loyauté sont issues respectivement des mouvements indépendantistes de l’UNI et de l’UC-FLNKS. « Les engagements des politiques publiques dans chacune de ces provinces auront pour objectif majeur de préparer le peuple kanak et calédonien à se prononcer au prochain référendum dans le sens d’une pleine souveraineté », observe le bureau politique du FLNKS dans un communiqué.

En outre, le Front « prend acte que le bureau du Congrès est occupé par un exécutif indépendantiste soutenu par 26 sièges ». Alors ces responsables rappellent « le rôle majeur du Congrès dans les mois à venir sur les dispositions à adopter pour l’article 27 (les règles relatives à l’administration des collectivités (provinces et communes), l’enseignement supérieur et l’audiovisuel, NDLR) ainsi que les dispositions du titre IX de la loi organique relatif aux modalités de consultation pour la pleine souveraineté ».