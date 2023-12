Le premier Salon des antiquités et objets de collection débarque à Nouméa

Une semaine avant Noël, les collectionneurs et amateurs d’antiquités en tous genres pourront s’en donner à cœur joie, ce week-end, à la salle d’honneur de la mairie de Nouméa.

25 exposants participent à la première édition du Salon des antiquités, des objets de collection et du vintage. "L’idée de ce rendez-vous, c’est d’exposer tout en donnant une nouvelle vie à des objets qualitatifs pour encourager l’économie circulaire, glisse Jacques Esposito, co-organisateur de l’événement, qui assure qu’il y en aura "pour tous les goûts et toutes les bourses. Et c’est aussi une idée de sortie ne serait-ce que pour le plaisir des yeux."

Les visiteurs pourront chiner des articles très variés : des arts décoratifs (lampes, vases, sculptures, tableaux…), des arts océaniens, du patrimoine militaire (médailles, décorations, équipement…), des coquillages et minéraux, des bijoux vintage, etc.