Les astuces pour limiter le temps sur les écrans et bouger en famille

n L’exposition des

enfants pas anodine

Depuis quelques années, les professionnels de santé cernent mieux les conséquences d’une exposition régulière et prolongée aux écrans. Les enfants étant exposés de plus en plus jeunes, les spécialistes alertent sur des troubles du développement du cerveau. Ils constatent des difficultés pour l’apprentissage de compétences fondamentales, avec, notamment, des difficultés possibles d’apprentissage du langage et une réduction de l’intérêt pour l’école. Autant de données qui jouent sur le bien-être et l’équilibre de l’enfant. A cela vient s’ajouter un isolement social qui limite les opportunités d’acquérir certaines valeurs comme le partage ou le respect de l’autre.

Les capacités d’attention et de concentration peuvent aussi être altérées, tout comme le comportement avec une banalisation possible de la violence.

n La sédentarité,

un risque majeur

Quel que soit l’âge, le temps passé devant un écran peut avoir une conséquence directe sur la santé, puisqu’il se fait le plus souvent au détriment de l’activité physique. « Cette sédentarité, couplée à une mauvaise alimentation, est un facteur de risque majeur de surpoids et d’obésité », souligne Isabelle Capart, coordinatrice du programme Mange mieux bouge plus de l’Agence sanitaire et sociale.

n Ni à table,

ni dans la chambre

Pour se limiter, pas de secrets, il faut en passer par quelques règles. La première : pas de téléphone à table. « On mange plus et plus mal quand on n’est pas attentif et l’on se prive aussi des discussions et des échanges qui font le sel des repas en famille ou entre amis. » Pas non plus d’écran dans la chambre : « Il faudrait sacraliser cette pièce comme celle du repos. Sans oublier que le manque de sommeil favorise la prise de poids. »

Pour les petits, « on fixe des limites temps selon l’âge de l’enfant ». Pour tout le monde, on module selon les applications : « Bien sûr celles qui incitent à bouger ne doivent pas être comptabilisées dans le temps d’écran. »

n Activité modérée

Le but est donc de se libérer du temps pour bouger, « le mieux étant de le faire en famille ». Pour les adultes, les recommandations sont de trente minutes par jour : « L’idée n’est pas de faire du sport, mais d’être actif. L’activité doit être modérée, c’est-à-dire que l’on ne doit pas être essoufflé, que l’on peut encore parler mais que l’on doit tout de même ressentir une accélération de son rythme cardiaque et de sa respiration. » Pour les enfants, les recommandation sont de soixante minutes par jour.

n Au travail aussi

« Il faut aussi bouger régulièrement au cours de la journée car même si l’on est sportif mais que l’on passe huit heures par jour devant un ordinateur, les facteurs de risque sont bien là. » Toutes les excuses sont donc bonnes pour se lever, au moins toutes les deux heures : « Aller chercher un papier à la photocopieuse, un verre d’eau, aller voir un collègue plutôt que de lui téléphoner et ne pas faire l’impasse sur les escaliers. »