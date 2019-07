A l’état sauvage, nos adorables boules de poils sont de redoutables prédateurs et une véritable menace pour la biodiversité. Rongeurs, reptiles, oiseaux… les chats harets, qui seraient plusieurs dizaines de milliers à travers tout le pays, se sont formidablement adaptés au Caillou et s’attaquent à presque tout ce qui bouge, jusqu’aux roussettes. Ils en tueraient plus de 100 000 par an.