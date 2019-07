« Les défis sont devant vous et l’histoire n’est pas écrite »

Plusieurs centaines de personnes ont assisté mardi soir à la réception donnée par Thierry Lataste. Le haut-commissaire met fin à sa quatrième mission en Nouvelle-Calédonie. Il doit rejoindre Paris dimanche, où il deviendra membre du Conseil d’Etat en service extraordinaire. Et c’est un homme étreint par l’émotion qui a été applaudi à tout rompre à l’issue de son intervention.

Thierry Lataste a rappelé que son premier séjour en Calédonie avait eu lieu en 1989, juste après l’assassinat de Jean-Marie Tjibaou et de Yeiwene Yeiwene. Il était alors directeur adjoint des stages à l’ENA. Il y est revenu en 1991 comme secrétaire général du haussariat, puis à deux reprises, en 1999 et en 2016 comme haut-commissaire.

Il est rarissime qu’un haut fonctionnaire occupe deux fois le même poste au même endroit. Ce fut pourtant son cas, il s’en est expliqué. « Après avoir été acteur dans les discussions de l’Accord de Nouméa, j’ai été le premier haut-commissaire dans le statut issu de cet accord, et je suis devenu celui qui avait la responsabilité lourde d’organiser la première consultation de sortie de l’accord. Je remercie les chefs d’Etat et de gouvernement qui m’ont accordé leur confiance lors de ce long chemin. Peut-être ont-ils estimé que je pouvais être en accord avec la situation pour favoriser le dialogue et maintenir un climat apaisé, condition indispensable à la réussite de ce choix historique qui devait impérativement être démocratique. »

Rééquilibrage

Le 4 novembre 2018 restera pour lui un événement majeur : « La Calédonie était sous le regard du monde entier, des observateurs de l’ONU. L’organisation de cette consultation a été saluée par tous. Ce fut un succès parce que l’Etat a su gagner et garder la confiance des forces politiques. Cette consultation est un point d’étape sur le long chemin sur lequel les Calédoniens se sont engagés avec prudence et détermination. »

Thierry Lataste a ensuite évoqué l’action de l’Etat, menée en Calédonie au cours de ces dernières décennies. Action de rééquilibrage, mais aussi aide au développement.

Il y est aussi allé de ses petits conseils politiques. « Depuis 30 ans, je vois à quel point la Nouvelle-Calédonie a changé et s’est équipée. Il n’en reste pas moins que l’écart entre les plus défavorisés et ceux qui sont mieux lotis par la vie demeure trop élevé, et qu’il y a des politiques publiques sur lesquelles il vous faudra rester engagés dans les années à venir car il en va d’un modèle social équilibré. »

En fin de discours, c’est l’homme et son cœur qui ont parlé : « Cet amour de la Nouvelle-Calédonie vous rassemble plus qu’il ne vous sépare, votre fierté partagée autour de vos jeunes sportifs vainqueurs au retour d’Apia. La période coloniale a été lourde, ses stigmates sont toujours présents. La question qui reste posée aux Calédoniens engage l’avenir mais ne le résume pas. Comment vivre ensemble ? Quel destin commun choisir ? La manière dont la souveraineté sera organisée ne suffira pas à dessiner ce futur. Comment reconnaître toute sa dignité au peuple premier ? Comment rassurer sur le futur ceux dont les parents ou les ancêtres sont venus d’ailleurs ? Comment tirer parti d’une nature sans égale tout en la préservant ? Comment trouver des relais à la mine et à la métallurgie ? Ces défis sont devant vous et l’histoire n’est pas écrite. »