Les Jardins de l'Hôtel du Centre : rapide, zen et savoureux

Le restaurant Les Jardins de l'Hôtel du Centre est une oasis de verdure et de bonne humeur au cœur de Ducos. Maria et Marie-Chanel accueillent les clients dans une forêt tropicale rafraîchissante où bourdonne doucement une fontaine à tête de Bouddha. Karl et chef Patrick cuisinent des salades et des brochettes aux évocations asiatiques et océaniques.