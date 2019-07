La SLN joue gros à Paris

C’est peu dire que le conseil d’administration d’Eramet, qui se tient ce 24 juillet à Paris, va être scruté. Par les analystes financiers, qui attendront comme chaque semestre de connaître les performances du dernier groupe minier et métallurgique français ; par les actionnaires, soucieux de la santé de leurs actifs financiers ; par les concurrents du groupe piloté par Christel Bories, à l’affût d’un faux pas ; par les autorités françaises, qui se souviennent à intervalles réguliers de l’importance politique de la SLN ; et enfin, par les Calédoniens, qui peinent à croire que la vénérable SLN pourrait un jour fermer ses portes.

2 milliards dans le viseur

Les parlementaires, eux, ont annoncé la couleur dès mardi. Estampillée 100 % Calédonie Ensemble et donc très partiellement représentative de la nouvelle donne politique locale, la délégation a tenu face à Gérard Larcher puis Edouard Philippe un discours ferme. En substance, Philippe Dunoyer, Philipe Gomès et Gérard Poadja ont martelé un message simple : en acceptant une réorganisation du travail et une baisse des effectifs, les salariés de la SLN ont pris leurs responsabilités. En accordant de nouvelles autorisations d’exportation à la compagnie, le gouvernement a fait le boulot. Enfin, en subissant une perte d’activité, les sous-traitants ont fait le dos rond. Ces mesures, lorsqu’elles produiront leur plein effet d’ici 12 à 18 mois, devraient permettre de faire baisser d’1US$ le prix de revient de la livre de nickel. Charge aux actionnaires de financer la période qui s’avance, et plus particulièrement celle séparant la fin de la consommation du prêt accordé par l’Etat de la concrétisation des efforts calédoniens sur le prix du nickel produit à Doniambo. Prix estimé de ce soutien pour les actionnaires : environ 2 milliards de francs CFP.

L'ombre (et les 25 %) de l'Etat

Sauf que depuis quelque temps, c’est une autre musique que l’on entend à Nouméa, où a été créé un Comité de sauvegarde de la SLN, et à Paris, où plane le spectre d’un placement du Nickel sous le coup d’une procédure de sauvegarde. Que vont choisir les administrateurs du groupe ? Mettre la main au portefeuille pour soutenir la SLN en pariant sur une compétitivité bientôt retrouvée ? Ou refuser de financer les pertes calédoniennes en préconisant la procédure de sauvegarde, avec des effets peu maîtrisables sur le cours de l’action comme sur la réputation du groupe auprès de ses créanciers et clients ? Un acteur important va devoir se positionner sur ce sujet, et ce faisant enverra un message aussi politique qu’économique. Cet acteur c’est l’Etat et ses 25,5 % du capital d’Eramet. Un Etat qui n’a sans doute aucune envie, à l’approche de deux nouveaux référendums, de voir l’entreprise Calédonienne la plus emblématique flirter avec la fermeture.