Numérique : « La moitié des emplois déjà transformés en profondeur »

Comment la transformation numérique modifie-t-elle les compétences nécessaires à une employabilité optimale ?

On estime que la moitié des emplois sont déjà en train de se reconfigurer profondément. Pour beaucoup de métiers, il sera impossible de les exercer sans avoir des compétences digitales qui viendront en plus des compétences classiques, « socles », nécessaires à l’exercice d’un métier.

Savoir faire ce que le digital ne fait pas.

Dans l’exemple d’une profession classique comme vendeur, il faudra qu’il ait une valeur ajoutée par rapport à la commande réalisée sur internet et sache gérer l’expérience client - qui peut s’exprimer sur internet. Pour résumer : il faudra qu’il sache faire ce que le digital ne fait pas. Il y a une complexification de chaque métier et une hybridation des compétences nécessaires. Pour l’ingénieur d’affaires, il y a dix ans cela demandait quatre grandes compétences, aujourd’hui c’est neuf. Il y a une montée et une diversification des compétences. L’agriculteur-éleveur, lui, devient de plus en plus surveillant de machines. Et cette robotisation va lui libérer du temps pour faire autre chose - le commerce de sa production, ou autre. On voit que plus une activité professionnelle est numérisée - et ce facteur n’est peutêtre pas très attendu : plus on a besoin de compétences de base en maîtrise de l’écrit et de la langue et des chiffres.

C’était la grande surprise des études que nous avons menées sur le sujet. Loin de rendre ces compétences superflues, le monde digital renforce le besoin de ces fondamentaux. De même que la troisième série de compétences indispensables dans cette évolution, c’est la compétence relationnelle. Compétence assez peu référencée, décrite, mais importante.

La transformation numérique concerne-t-elle aussi les organisations ?

En effet, en marge des compétences qui relèvent de l’individu, tout dépend aussi de la façon dont l’entreprise s’organise et vous demande ou non de mobiliser ces compétences. Selon la qualité du management, de l’organisation du travail dans l’entreprise, elle va plus ou moins bien faire appel à ces compétences et si elle ne le fait pas, c’est préjudiciable à l’ensemble du processus.

La transformation numérique est dans la bouche de toutes les entreprises, mais c’est un coût : est-ce que c’est une variable qui peut creuser l’écart dans leur performance ?

Bien sûr. Le numérique et l’automatisation revisitent complètement les modèles d’affaires. Les entreprises qui considèrent qu’elles sont à l’écart du mouvement peuvent voir du jour au lendemain un nouvel entrant sur le marché qui paradoxalement pourra être deux petits jeunes avec une start-up qui vont réinventer l’activité, même avec moins de moyens, et se débrouiller soit pour faire à votre place, soit pour capter votre valeur ajoutée via un service qu’ils proposeront. C’est crucial de le comprendre tout de suite et de s’y adapter.

Quelle incidence sur la nature du travail au final ?

Il n’y a pas de déterminisme technologique. Il y a des entreprises qui vont au bout d’organisations tayloriennes - division des tâches et performances individuelles avec obligation de rendement, où la numérisation n’apporte pas beaucoup d’émancipation ou d’enrichissement du contenu du travail. L’exact opposé existe aussi, alors facteur de flexibilité et d’autonomie.

BIO EXPRESS Entre 2002 et 2007, Marie-Claire Carrere-Gee a été conseillère sociale du président de la République Jacques Chirac puis secrétaire générale adjointe de l’Elysée. Jusqu’en 2019, elle a présidé le Conseil d’orientation pour l’emploi, instance indépendante d’expertise et de concertation auprès du Premier ministre, qui réunit l’Etat, les partenaires sociaux, le service public de l’emploi, les collectivités locales et les experts du marché du travail. Diplômée de l’Institut d’études politiques de Bordeaux, Marie-Claire Carrere- ee y a été maître de conférences jusqu’en 2000. Spécialisée dans l’observation des tendances de fond de l’emploi et les compétences attachées, elle s’est intéressée en première ligne aux nouvelles formes d’emploi et aux nouveaux outils à la disposition des DRH et du service public de l’emploi et a représenté la France au G20 Emploi pendant dix ans.

LE POINT DE VUE DE… GÉRALDINE SAND, PRÉSIDENTE DE L’ANDRH-NC ET DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES DE L’OCEF

« La transformation numérique n’est pas l’affaire des seules entreprises »

Le numérique a-t-il transformé les processus mêmes des ressources humaines, le recrutement ?

Toutes ces transformations changent nos métiers effectivement. Mais avant toute chose pour le cas de la Nouvelle-Calédonie, il est souhaitable que ce défi soit orchestré à un niveau pays. Il y a une forme d’urgence à homogénéiser ces compétences « socles » qui forment l’employabilité minimale : lire-écrire-compter. Et les compétences digitales de base. Un grand travail a déjà été réalisé en termes de stratégie emploi formation en ce sens, mais on est bien sur un chantier qui engage le pays au-delà de l’entreprise, avec un grand sujet territorial qui est l’illettrisme.

L’entreprise, la branche professionnelle, de quoi sont-elles en charge sur ce sujet ?

Cette question ne me semble pas pouvoir être départie de la réflexion sur l’impact du digital. Il y a bien un volet éducation qui doit venir avant l’insertion, et de formation initiale avant la formation continue. L’évolution des métiers, de tout temps, a été l’affaire des corporations appelées maintenant branches professionnelles. Beaucoup d’entre elles refondent leurs conventions « obsolètes », mais c’est presque un travail de spécialiste à plein-temps. La Direction du travail et de l’emploi débloque depuis quelque temps des fonds sur l’actualisation de la convention collective de l’industrie, mais ce n’est qu’un bout du système. A mon sens, ce défi mérite la formalisation d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales, GPEC-T. Avec une concertation privée, public, éducation, insertion. L’Observatoire de l’emploi a agrégé un certain nombre de données et contribue activement à ce que cet ensemble bouge dans le bon sens, mais les professionnels des ressources humaines peuvent, bien entendu, apporter leur pierre à l’édifice aussi.

Le sujet de la transformation numérique est présent sur le territoire, il y a même des réalisations très intéressantes. Je pense, par exemple, au projet de transformation des bâtiments de la Cafat qui vont se muer en espace partagé complètement connecté : c’est quand même une petite révolution pour la Nouvelle- Calédonie. Nous portons ce sujet-là au quotidien, mais encore une fois, cela devra passer par une homogénéisation de notre réflexion, pour avoir plus de visibilité. Propos recueillis par C. L.