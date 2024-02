Cinq choses à savoir sur la dépression tropicale attendue ce week-end

Quelle sera sa trajectoire ?

Ce vendredi, à 14 heures, la dépression tropicale faible TD05F, qui avait une pression de 996 hpa (hectopascals) en son centre, était située à 350 km au nord, nord-ouest de Bélep. Le phénomène se déplace à 15 km/h vers l’est, sud-est en direction du Vanuatu. La dépression est attendue chez nos voisins dans le courant de la journée de samedi, au sud de l’île d’Efaté et au nord de l’île d’Erromango, avant de se dégager de l’archipel en direction du sud-est.

Le Caillou sera donc globalement épargné par ce phénomène. "On a désormais un bon niveau de confiance et l’ensemble des modèles l’éloignent désormais de la Nouvelle-Calédonie, annonce David Esposito, chef prévisionniste régional chez Météo France. On a un léger fléchissement de sa trajectoire vers le sud-est qui la rapprocherait très temporairement du territoire dans la nuit (de samedi à dimanche) mais pour repartir ensuite vers le Vanuatu."

La dépression va-t-elle encore se renforcer ?

Ce vendredi, le phénomène ne s’est pas autant creusé qu’attendu. Par conséquent, il ne devrait pas dépasser le stade de dépression tropicale modérée (catégorie 1 sur 5). Et ce en raison de conditions finalement défavorables à son renforcement.

"Hormis la température de l’eau entre 27 et 29 °C, les autres paramètres ne sont pas propices à son intensification. En moyenne altitude, il y a un air sec qui pénètre dans le centre de la dépression et en altitude, il y a un cisaillement du vent qui va la désorganiser", détaille David Espositio, qui exclut ainsi que le phénomène puisse atteindre le stade de cyclone (catégorie 3). Pour l’heure, les modèles ne la font plus, non plus, atteindre le stade de dépression tropicale forte (catégorie 2).

Comment pourrait-elle être nommée ?

Si TD05F se renforce comme prévu en dépression tropicale modérée, dans la nuit de vendredi à samedi, le phénomène sera nommé par le centre de Fidji qui devrait ainsi le baptiser Pita.

À quel temps faut-il s’attendre ce week-end sur le Caillou ?

Si elle reste éloignée de la Nouvelle-Calédonie, la dépression génère temporairement un renforcement des vents d’est à sud-est aux Loyauté ainsi que sur la pointe nord et l’est de la Grande Terre. Dans le courant de la nuit et jusqu’au samedi matin, les vents pourront souffler avec des rafales jusqu’à 75 km/h.





Quant aux précipitations, une vigilance jaune est prévue ce samedi sur les Loyauté et la côte Est pour des averses localement fortes. Pour autant, Météo France exclut le risque d’un phénomène pluvieux généralisé sur l’ensemble du pays.

Par endroits, 50 mm d’eau pourraient tomber dans la nuit de vendredi à samedi. Quelques débordements de cours d’eau ne sont donc pas exclus.

La dépression va-t-elle perturber la rentrée scolaire ?

S’il est encore un peu tôt pour prévoir précisément le temps pour lundi, jour de la rentrée scolaire, certains écoliers retrouveront sans doute le chemin de l’école sous la pluie. En se dégageant du Vanuatu par le sud-est, la dépression tropicale devrait générer une dégradation du temps, avec " un temps instable et de bonnes averses" entre dimanche et mardi sur les îles et sur la pointe sud de la Grande Terre. Le Nord devrait quant à lui retrouver un temps clément.

Dans ce contexte, Météo France recommande aux Calédoniens de rester informés de l’évolution du phénomène et donc des conditions météo sur le Caillou.