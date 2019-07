En voiturette, direction le bloc opératoire

Hier, Sanélé, 4 ans, passait au bloc opératoire du CHT pour soigner un problème dentaire. Un mauvais moment adouci par des activités ludiques mises en place au sein de l’hôpital par l’association Les P’tits Doudous du Caillou. Conduit depuis son lit d’hôpital jusqu’au service de chirurgie, le petit garçon ne semble pas rassuré. Il tient dans ses mains un masque anesthésique qu’il a décoré. Madeline Andro, infirmière et membre de l’association, explique : « Les enfants rentrent chez eux avec le masque et des planches de gommettes pour le décorer avec leur famille et s’entraîner à respirer avec, tranquillement. Ils s’approprient l’objet, ce qui diminue leur crainte lorsqu’ils doivent le mettre en salle d’opération ».

Deux voiturettes électriques, des pick-up flambant neufs, un rose et un noir, attendent Sanélé. Une autre mesure des P’tits Doudous du Caillou, inaugurée ce jour. Le garçonnet choisit le noir. Le médecin anesthésiste, Yoann Rossignol, le met au volant. « On n’oublie pas la ceinture de sécurité ! » Tout de suite à l’aise, le petit garçon pilote dans les couloirs jusqu’à la salle d’opération, suivi par les membres de l’équipe médicale, très attentifs.

Ce sont eux qui le dirigent avec la télécommande. « Les enfants conduisent de l’accueil du service jusqu’à la salle d’opération. C’est le moment où l’anxiété monte et, en plus, l’enfant est séparé de ses parents. Avec la voiturette, il se concentre sur autre chose », dit Claudia Dondrille, elle aussi infirmière anesthésiste.

Au total trois voiturettes ont été offertes à l’association l’an dernier par le Lions club Nouméa Nautile, le concessionnaire Ford et l’Atelier du jouet. L’une d’entre elles est désormais dans le service pédiatrie, tandis que les deux autres restent au bloc opératoire. « Comme il faut respecter les normes d’hygiène et de sécurité, ce n’était pas facile à mettre en place mais aujourd’hui c’est le lancement ! », se réjouit Yoann Rossignol, vice-président de l’association.

Tout est fait pour que les enfants puissent vivre au mieux leur séjour à l’hôpital. Sur le chemin qui mène du service pédiatrie au bloc des fresques dessinées sur les murs accompagnent les enfants. Des jeux sont aussi disponibles ainsi que des tablettes avec des dessins animés. « Les gommettes sur le masque, les dessins animés, les voiturettes… Il y a un réel bénéfice pour l’enfant. Cela permet d’avoir une activité pour occuper l’esprit et diminuer le stress. Les parents aussi sont plus rassurés. Et pour nous, c’est beaucoup plus agréable d’endormir un enfant qui est calme », détaille Madeline Andro. Et ça marche.

La mère de Sanélé, Héiana Titilaiki, témoigne : « Dès que le docteur lui a parlé de la voiture il était content, il avait hâte et demandait quand est-ce qu’il allait voir la voiture. Il était moins stressé ». Elle ajoute en riant : « Il adore les voitures, il va vouloir partir avec ! ».

Après l’opération le petit garçon reçoit tout de même une récompense : un doudou offert par l’association.