Le nombre de cas de Covid a encore doublé

Les chiffres de la circulation du virus confirment une recrudescence des cas de Covid-19. Sur la semaine écoulée, 868 nouveaux cas ont été recensés. Durant la semaine précédente, 441 personnes avaient été testées positives. Conséquence directe, le taux d’incidence (nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) a lui aussi doublé, passant à 320. En regardant dans le rétroviseur, on se rend compte que ce taux d’incidence n’a fait qu’augmenter durant tout le mois de novembre. Il est passé de 12 cas pour 100 000 habitants le 2 novembre à 83 pour 100 000 le 15 novembre et donc désormais 320.

Les autorités rappellent l’importance de veiller aux gestes barrière notamment dans des lieux dits essentiels (cabinets médicaux, établissements de santé, l’ensemble des lieux fréquentés par des personnes vulnérables).

Les coutumiers rappellent les bonnes pratiques

De son côté, le président du Conseil Coutumier Xârâcùù, les membres du bureau élargi, ainsi que les sénateurs coutumiers de l’aire Xârâcùù, en collaboration avec l’ensemble des présidents des six conseils de districts coutumiers du pays Xârâcùù, interpellent l’ensemble de ces ressortissants au vu du nombre de cas positifs en constante augmentation et appellent à la vigilance.

Le conseil coutumier de l’aire Xârâcùù rappelle à la population que le rappel vaccinal est préconisé. Et les gestes barrière suivants sont toujours d’actualité : le port du masque, de type chirurgical ou UNS1, se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon pendant 20 secondes au moins, rester à une distance de plus d’un mètre des personnes malades, tousser ou éternuer dans son coude ou son mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, éviter la bise et le serrage de mains.

Si vous avez plus de 38 °C de fièvre de la toux ou des difficultés respiratoires, consultez votre médecin traitant le plus rapidement possible.