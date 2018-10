Idées et questions à la Fête de la science

ÉVÉNEMENT. Des expériences, des idées et des inventions à la Fête de la science. L’événement, piloté par le haussariat, le vice-rectorat et l’association Symbiose, a fait le plein de visiteurs, samedi, sur le campus de l’Université. Cette 24e édition aura, une fois encore, permis à de jeunes scientifiques, issus des écoles, collèges et lycées du pays, de présenter leurs travaux aux côtés d’associations ou d’institutions. Et de répondre à des questions… Qu’on avait pas toujours pensées à se poser.