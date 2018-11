Une étude a débuté sur les plantes halophites, ces plantes de bord de mer qui aiment l’eau salée. La thèse, sur trois ans, veut mettre en lumière les qualités nutritives de ces herbes et trouver le meilleur moyen de les cultiver. Elles pourraient représenter une culture sur des terrains salés et une source d’aliments, pour les hommes et pour les bêtes.