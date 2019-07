Fin de la grève débutée vendredi sur mines et à Doniambo

social. Le mouvement de grève sur mines, et à Doniambo, entamé vendredi, a pris fin lundi soir, avec un protocole signé à 23 h 30 entre la direction des ressources humaines de la SLN et le syndicat SGTINC-CGT, affilié à l’union territoriale CFE-CGC. Le protocole définit un calendrier pour la mise en place, avant la fin de l’année, de plusieurs règles de sécurité au travail, prévues dans les précédents accords sur les 147 heures sur mines et les 12 heures quotidiennes à l’usine et, pour l’instant, non mises en place. « Nous voulons sauver notre outil de travail et nous savons l’importance du conseil d’administration d’Eramet qui se déroule aujourd’hui, mercredi, à Paris, a expliqué, hier, Christophe Coulson, président de l’UT CFE-CGC, nous avons fait des efforts en faisant accepter aux salariés les accords sur le temps de travail et en essayant de dialoguer, depuis juin, avec la direction, mais maintenant il faut que les aménagements promis par ces accords soient respectés. » Parmi les points qui devraient être mis en place sur les différents sites : des toilettes séparées pour les salariés hommes et femmes, le respect de l’emploi local, un nouveau calcul des effectifs sur plancher ou encore la mise à disposition d’une salle de repos pour les pauses. Le syndicat s’est dit très satisfait du protocole signé. Plusieurs salariés, agents de maîtrise sans poste de travail, se rendront dans les mines pour s’assurer du respect du protocole. Les syndicats attendent maintenant le CA de ce mercredi. « Nous avons fait venir un huissier qui a constaté le nécessaire renouvellement des engins de travail, poursuit Christophe Coulson, comme le reste c’est sur la table à Paris. En tout cas, les salariés ne sont pas là pour couler l’entreprise mais bien pour la sauver. »

Sarah Maquet