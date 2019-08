Grève et négociations hier à Aircalin

SOCIAL. Une grève illimitée a été déclenchée par le Soenc transport à Aircalin dans la nuit de mardi à mercredi. Elle concerne essentiellement le personnel navigant commercial et le personnel au sol à La Tontouta. Un cahier de revendications avait été déposé le 25 juillet. Il porte sur vingt et un points, notamment le paiement des heures de nuit dans leur totalité et la prise en compte des absences pour cause d’enfant malade.

Conséquence, le vol à destination de Tokyo de la nuit de mardi à mercredi a décollé avec 1 h 20 de retard. Celui à destination de Wallis, devant partir hier à 10 heures, a finalement été annulé. Quant au vol vers Brisbane, il semble avoir subi du retard. La compagnie devait en effet tenter de reconstituer des équipages pour chaque vol prévu.

Une réunion de négociation entre la direction et une délégation syndicale a débuté hier en début d’après-midi. Personne n’espérait qu’elle se termine avant le courant de la soirée, voire le milieu de la nuit. Avec les demandes formulées par les grévistes, la direction de la compagnie se retrouve un peu entre le marteau et l’enclume. D’un côté, même si elles ne sont pas strictement salariales, les attentes des grévistes auront un impact financier. D’un autre côté, les nouveaux dirigeants du pays demandent précisément à la compagnie d’aller vers des tarifs plus attractifs. C’était un des thèmes forts de la campagne électorale.