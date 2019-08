Les négociations sont au point mort à Aircalin

La grève entamée dans la nuit de mardi à mercredi par le Soenc transports à Aircalin était toujours en cours, hier soir. Après s’être interrompu tard mercredi soir, les discussions entre le syndicat et la direction ont repris hier en début d’après-midi. Aucune avancée n’a semblé se dessiner. Le Soenc transports a déposé un cahier de revendication de 21 points qui portent notamment le paiement de l’intégralité des heures de nuit et la prise en compte des absences pour cause d'enfant malade.

Hier matin, les vols à destination de Sydney et de Melbourne ont pu avoir lieu normalement. Mais les voyageurs doivent se renseigner avant de partir, car des perturbations ne sont pas à exclure dans le programme de vols de la compagnie aérienne : les salariés grévistes ne sont pas obligés de se déclarer à l'avance et peuvent le faire à leur prise de poste, empêchant en partie la compagnie d’anticiper son organisation.