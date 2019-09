Aujourd’hui, la Nouvelle-Calédonie fête la citoyenneté. L’événement est censé cimenter une communauté de destin. Mais, au fait, qui se sent Calédonien, et dans l’affirmative, pour quelle raison ? C’est une question nouvelle que pose le recensement de la population qui se déroule en Calédonie depuis le 10 septembre et jusqu’au 7 octobre.