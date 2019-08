Le navire D’Entrecasteaux change de main

Armée. Une cérémonie de passation de commandement a eu lieu hier à la base navale de la pointe Chaleix, entre le capitaine de corvette Damien Deshaix et le lieutenant de vaisseau Louis Ballu (à droite). Ce dernier a pris le commandement de l’équipage A du bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer D’Entrecasteaux. Ce navire, avec près de deux cents jours de mer par an, est l’un des plus actifs pour la surveillance de la zone maritime et les relations régionales de la Nouvelle-Calédonie. La cérémonie, sur la place d’armes de la base navale, s’est déroulée en présence du général de brigade Frank Barrera (à gauche), commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie. Photo Thierry Perron