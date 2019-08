[VIDÉO] Fin des sacs en plastique : à chacun sa solution

Adieu sacs plastique à usage unique ! Hier, jeudi 1er août, ils étaient définitivement interdits sur le territoire. Les derniers stocks s’écoulent au marché de Nouméa avant que les sacs en papier prennent le relais. Un commerçant explique : « Nous avons envoyé un courrier à l’institution à l’origine de cette loi afin de savoir ce que nous devions faire des stocks de sacs plastique restants. Pas de réponse donc on déstocke. » Il proposera ensuite des sacs en papier. Ce vendeur de fruits et légumes se plaint du prix : « Je payais 3 francs le sac plastique, là un sac en papier équivalent me coûte 16 francs. Ce n’est pas viable, et ça signifie qu’il va falloir faire payer le consommateur ! »

Anthony Montaron de l’entreprise Cellocal démarche les commerçants. « Nous proposons des alternatives en papier, produites par Cellocal. Les prix varient selon la gamme de papier et le produit, avec ou sans anse, épais ou non, mais il y a des sacs en papier au même prix que les sacs en plastique, dit-il en montrant différentes poches. Pour les poissonneries nous avons des enveloppes plastifiées (pour l’étanchéité) biodégradables, mais celles-ci ne sont pas produites localement. » Il fait le tour du marché afin de proposer les produits de son entreprise aux commerçants. Autrefois ce sont eux qui fournissaient la majorité des étals du marché en sacs en plastique.

Olivia vend, elle aussi, des fruits et des légumes au marché mais cela fait déjà plus d’un an qu’elle propose des sacs en papier. « Je suis depuis longtemps sensibilisée aux problématiques environnementales. C’est pour ça que lorsqu’une dame de l’entreprise Ecobag est passée pour présenter ses produits il y a plusieurs mois déjà, j’ai sauté sur l’occasion. J’aime bien le papier, ça a plus de charme. Quand j’étais petite c’est ce qu’on utilisait. »

Certains cleints se contentent des alternatives proposées, d’autres rouspètent et regrettent les sacs plastique et quelques-uns préfèrent miser sur le durable. C’est le cas de Uriell. « Cela fait très longtemps que je n’utilise plus de sacs plastique. Il existe tellement de solutions : les sacs en tissu, réutiliser les sacs qu’on nous donne. Même pour le fromage, je préfère aller voir un marchand en vrac avec une boîte. »

Feuilles de coco, glacière, boîte...

Des alternatives existent : cabas réutilisables biosourcés, filets en coton, sacs en jute… Photo Thierry Perron

Jeanne fait elle aussi ses courses ce matin-là. Elle ajoute : « On pourrait aussi utiliser des feuilles de cocotier tressées ! » De simples habitudes à prendre finalement. « Arrêter le plastique c’est nécessaire, obligatoire pour notre environnement, pour protéger nos océans. Je vais toujours au marché avec un cabas. Pour le poisson, c’est plus compliqué. Il faudra penser à apporter une boîte. Au début on oubliera, on achètera des boîtes à la poissonnerie, on en aura plein et au bout d’un moment on y pensera. Comme on n’aura pas le choix on finira par s’y habituer », dit Anna en riant, avec à la main un cabas dont sortent divers légumes.

Sous la halle à poissons, Isabelle, commerçante, observe de plus en plus de gens venir avec leur boîte ou leur glacière à la poissonnerie. Elle ajoute : « Nous allons proposer des grandes enveloppes comme celles des supermarchés. Elles sont plastifiées à l’intérieur. » Des commerçants vendent aussi des boîtes ou des sacs isothermes.

Du côté de la boucherie du marché, les films plastique pour emballer les viandes en vitrine sont toujours autorisés. « Lorsque la cellophane sera interdite ce sera un vrai souci pour la conservation et l’hygiène. On devra augmenter le froid dans la vitrine et les viandes se garderont beaucoup moins longtemps », explique le gérant.

Pour emballer les viandes de ses clients, il utilise un papier lisse et un sac en papier pour les transporter. L’interdiction du sac plastique à usage unique n’est que la première sur la liste des interdictions issues d’une loi du pays du 21 janvier 2019. « De toute façon il n’y a pas le choix, il faudra bien s’adapter ! », lance en riant une cliente.

Nina Julié : « Une petite révolution environnementale »

Par Philippe Frédière

Nina Julié entourée de responsables d’associations environnementales. Photo Ph.F.

La loi interdisant la distribution de sacs plastique à usage unique, mais aussi des cabas en plastique a été portée par Nina Julié qui était membre Calédonie ensemble du Congrès sous l’ancienne mandature, et se trouve à présent élue provinciale du tout jeune parti Générations NC. Pour elle, « C’est une petite révolution environnementale » qui met la Calédonie aux avant-postes de la lutte contre la pollution des océans. « Car le plastique est dangereux pour l’environnement et la santé, il provoque un empoisonnement lent de toute la chaîne alimentaire. »

Cette loi a été votée en décembre 2018 et publiée en janvier 2019. Elle prévoyait un délai de sept mois avant son entrée en vigueur par étapes. La première a été franchie hier avec les pochons jetables et les cabas réutilisables vendus en caisse, « mais tout aussi polluants en fin de compte » aux dires du responsable de l’association Calédoclean qui organise, notamment, des opérations nettoyage et affirme retrouver des poussières des plastiques composant ces cabas sur les plages et en milieu marin.

Les seuls sacs plastique autorisés dans les magasins ne peuvent se trouver qu’en rayon, être composés d’au moins 30 % de matière biosourcée, et en porter la mention explicite à l’attention des consommateurs. « Les seuls cabas qui restent autorisés à la distribution dans les magasins doivent eux aussi être composés de matière biosourcée et être soit recyclables, soit compostables. En dépit de ces caractéristiques, ils ne doivent pas être jetés dans la nature », insiste Nina Julié.

L’élue de la province Sud met un point d’honneur à rappeler qu’avec cette loi, la Calédonie se place en précurseur. « Les Calédoniens doivent être fiers, nous sommes en avance sur les autres pays de la région et en avance sur les directives européennes. Il faut absolument que ce dynamisme se poursuive. »

45 kg de plastique par an et par personne.

Et d’élargir le champ d’action collectif à l’ensemble de la gestion des déchets. Ce qui est l’affaire de tous. « A la province Sud, nous avons réuni les producteurs, les importateurs, les associations pour instituer un comité de pilotage, tracer une feuille de route et réaliser un guide de bonne conduite sur la façon d’acheter et de gérer ses déchets. Nous avons fait une loi, il faut des outils pour l’accompagner. »

Nina Julié rappelle que chaque année, un Calédonien consomme 45 kg de plastique. Face à ce volume, les pochons et les cabas font figure de portion congrue, mais ce sont les produits les plus polluants. Les prochaines restrictions vont concerner la vaisselle en plastique, les pailles en plastique, puis en 2020, les barquettes en plastique utilisées par les traiteurs et les services de gamelles. C’est là que les choses vont se compliquer. Les pochons et les cabas peuvent être remplacés par des sacs en papier ou en toile. Mais pour les produits cuisinés, l’alternative possédant les mêmes qualités sanitaires reste à trouver. Ou bien c’est le retour aux gamelles. Prochaine étape pour Nina Julié : les crèmes solaires polluantes.

60 millions.

C’est le nombre de sacs plastique utilisés chaque année en Calédonie, soit 215 sacs en moyenne par habitant et par an.

1er septembre 2019

C’est la date à laquelle la vente de vaisselle en plastique jetable, de pailles, de touillettes et de Cotons-Tiges sera interdite.

1er mai 2020

Les barquettes en plastique servant à l’emballage des denrées alimentaires pour une consommation ou une livraison immédiate seront elles aussi interdites.

Marquage

Un marquage est également rendu obligatoire sur les sacs, indiquant notamment qu’ils ne doivent pas être abandonnés dans la nature et qu'ils sont constitués pour partie de matières biosourcées, c’est-à-dire fabriquées à̀ partir de matières végétales.