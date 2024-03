Salon de la femme, théâtre, plantation, bourse aux livres.. vos sorties du week-end

Samedi 9 mars

NOUMÉA

Salon de la Femme

À la Maison des artisans, deuxième journée du Salon de la Femme ce samedi organisé par Pacific Fair. De 9 heures à 17 heures, 70 exposants, des défilés, des initiations de sport, des concerts, des spectacles de danse… Entrée gratuite, informations com@pfair.nc, ou au 28 27 74/95 98 79, ou sur la page Facebook de l’événement.

Cours de Yoga à l’aquarium

Cours de yoga dynamique à l’aquarium des lagons de 8 heures à 9 heures. À partir de 6 ans. Apportez votre matériel. 2 000 F pour l’entrée à l’aquarium et le cours de yoga. Réservation sur e-ticket.nc.

Edmond au Conservatoire

La Compagnie de l’Archipel présente la pièce Edmond, D’Alexis Michalik et mise en scène par Dominique Jean. Récompensée par 5 Molières, la pièce, déjà présentée l’année dernière au Théâtre de l’Île, se jouera cette fois sur les planches du Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie ce samedi 9 mars. Tarifs : de 2 000 à 2 800 F, réservations sur eticket.nc.

Plantation aux Boucles de Tina

L’association Caledoclean organise une journée de plantation aux Boucles de Tina. 1 000 arbres à mettre en terre ! L’association s’occupe de tout, rendez-vous à 8 heures au parking des Boucles de Tina en chaussures fermées, chapeau et équipé d’une gourde. Renseignements au 81 05 61 ou par mail caledoclean.asso@gmail.com, sur la page Facebook de Caledoclean.

Bourse aux livres

Suite à l’inventaire des médiathèques de la ville, une grande bourse aux livres, bandes dessinées, CD et DVD est organisée à la salle de boxe Vincent-Kafoa, à Rivière-Salée de 9h30 à 12h30 puis de 13h30 à 15h30. Tout est à 200 F.





30 ans du PC Dumbéa va’a

À l’occasion de leurs 30 ans, le club PC Dumbéa va’a organise une grande journée festive au Centre des activités nautiques de Nouméa. De 7 heures à 16 heures deux courses V6, des animations, des spectacles et des surprises. La restauration sur place est assurée par l’Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie. Renseignements au 78 02 84 ou par mail : pcdumbea@gmail.com.

DUMBÉA

Éveil à la lecture

Une séance de lecture et de contes avec Lau la conteuse pour les tout-petits de 0 à 3 ans, c’est Bébé qui lit, de 10 heures à 11 heures. Gratuit. Sur inscriptions au 41 43 10, ou par mail : mediatheque@ville-dumbea.nc.

Marché des mamans

Le petit marché et vide-greniers de l’association des mamans de Dumbéa-sur-Mer, se tient le deuxième samedi du mois à la maison de quartier. Aujourd’hui rendez-vous de 7 heures à midi pour des produits vivriers, plantes, vide-greniers et bien sûr restauration sur place… Maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer, 85, avenue des Télégraphes. Renseignements et réservation auprès de Mathilde au 92 86 99 (1 000 F par stand) ou sur le site internet de la ville.

Carrefour des sports

La galerie Kenu In organise un Carrefour des sports avec des animations, des initiations et des démonstrations. Entrée gratuite, de 9 heures à 16 heures. Renseignements au 410 410.

HOUAÏLOU

Ateliers santé végé



L’événement La forme au féminin propose de nombreux ateliers tout au long du mois. Aujourd’hui, rendez-vous à la vieille école de Do Neva pour des ateliers autour de la respiration, de la réflexion, du sport. Le midi, repas partagé végétarien et zéro déchets (amener ses couverts). Puis l’après-midi, projection du film calédonien Des racines et des rêves suivi d’un débat. De 8 heures à 15h30. Gratuit. Ouvert à tous. Renseignements auprès de Permalove culture sur Facebook.

Dimanche 10 mars

NOUMÉA

Dimanche en mode doux et Live au parc urbain de Sainte-Marie annulés



En raison des mauvaises conditions météo annoncées pour dimanche, la ville a décidé d'annuler l'opération Dimanche en mode doux qui devait avoir lieu de 8h30 à 17 heures autour de la place des Cocotiers et le concert Live au Parc avec le groupe Do Dat Jump programmé à 16 heures au parc urbain de Sainte-Marie.

Braderie aux Halles de Magenta

Le parking en face du Foyer vietnamien se transforme en braderie ce dimanche de 7 heures à midi. Chiner tout en profitant d’animations et de restauration sur place. Informations et inscriptions pour les stands sur eticket.nc. 2 000 F le stand (complet).

Salon de la Femme

À la Maison des artisans, c’est le Salon de la Femme ce dimanche organisé par Pacific Fair. De 9 heures à 17 heures, 70 exposants, des défilés, des initiations de sport, des concerts, des spectacles de danse… Entrée gratuite, informations com@pfair.nc, ou au 28 27 74/95 98 79, ou sur la page Facebook de l’événement.

L’Opéra Nabucco en direct

En direct du Metropolitan Opera, à New York, l’opéra Nabucco de Verdi, est à admirer ce dimanche au Ciné City à 17h30. Un entracte gourmand peut-être réservé. Renseignements et réservations pour l’entracte : communitymanager@wdt.nc. Réservation des billets sur le site du Cinécity. Tarif : 3 350 F.

Atelier de tressage

Madame Cottin anime un atelier de tressage de joncs à la Maison de la biodiversité le deuxième dimanche du mois. De 14h30 à 16h30. À partir de 7 ans. 10 places disponibles par heure. Il est conseillé de s’inscrire par téléphone auprès de la structure. Tél. : 45 32 43. À l’entrée du parc de Sainte-Marie. Entrée gratuite.

FARINO

Marché de Farino

Le deuxième dimanche du mois, soit ce dimanche 10 mars, le marché de Mamie s’installe à la mairie, de 8 heures à midi.

DUMBÉA

Marché au parc Fayard

Le petit marché et vide-greniers mensuel du parc Fayard se tient ce dimanche de 7 heures à midi. Vide-greniers, stands de fruits et légumes, de plantes, d’artisanat… Restauration sur place, et château gonflable gratuit pour les petits ! Renseignements au 90 38 82 ou sur la page Facebook Marché et Vide Grenier du Parc Fayard.

Ateliers étirements

L’événement La forme au féminin propose de nombreux ateliers tout au long du mois. Ce dimanche, rendez-vous au parc de Koutio pour une marche, des étirements et de la respiration. De 16 heures à 17h30. Gratuit. Ouvert à tous. Renseignements auprès de Permalove culture sur Facebook