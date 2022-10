[Dossier spécial cyclisme] Jenner et Brasseur règnent sur le Tour

Favoris au départ de la 2e édition du Tour Cyclo et de la 6e édition d'Au Tour d'Elles, Chris Jenner et Manon Brasseur ont assumé leur statut pour remporter leur course respective au terme des 7 étapes disputées, entre Sarraméa et le Mont-Dore. Et ce, sans jamais quitter leur maillot de leader.