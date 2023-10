Coupe de Calédonie : un nouveau trophée pour les joueuses de l’Asaf

Un doublé de Jennifer Néporo réussi une première période, le premier sur un tir croisé à ras de terre déclenché à l’entrée de la surface (1-0, 8e), le second d’un long lob des 30 mètres juste avant la pause (2-0, 45e) a permis aux protégées de Coralie Brétegnier de mener 2-0 au repos. Un score que s’est chargée d’alourdir en seconde période l’inévitable Christelle Wahnawé d’une tête décroisée (3-0, 69e) à la réception d’un centre venu de la droite.

Sans se décourager, les joueuses de l’Académie fédérale ont continué de se battre, sans cependant parvenir à sauver l’honneur. Dommage, pour elles car juste avant l’ouverture du score de l’Asaf, leurs adversaires ont raté deux belles occasions d’inaugurer la marque sur des centres venus de la droite. Mais ses deux jeunes attaquantes ont fait preuve de maladresse devant les buts qui étaient pourtant grands ouverts.

Vers un triplé historique

2023 est l’année de tous les honneurs pour l’Asaf qui avant cette nouvelle victoire en coupe a été couronnée championne d’Océanie des clubs champions (0-League) lors d’un tournoi qui s’est joué au mois de juin à Port Moresby en Papouasie Nouvelle-Guinée. Un tournoi conclu par quatre victoires en autant de matches : 2-1 contre les Papoues d’Hekari United, 4-1 face à Labasa (Fidji), 5-0 aux dépens de l’AS Kiwi (Samoa) puis encore 4-1 pour en terminer avec Koloale FC (Iles Salomon).

Ligue des Champions, Coupe de Calédonie, l’Asaf vise un triplé historique avec la conquête d’un nouveau titre de champion. Il reste à l’équipe de Montravel trois matches à jouer pour être officiellement intronisée et conserver un titre déjà conquis, là aussi, la saison dernière. Ce qui semble fort probable car sur le plan local, l’Asaf n’a plus connu la défaite depuis des années, remportant un premier doublé en 2019, un an après la création du club.