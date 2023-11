La Super Ligue se jouera-t-elle samedi entre Magenta et Hienghène ?

AS Magenta – Hienghène Sport, c’est le choc de la 18e journée (match en retard) jouée samedi entre deux prétendants à la couronne territoriale. Au même titre que l’ASC Gaïtcha qui pourrait perdre un fauteuil de leader qu’elle occupe depuis le samedi 12 août – date de sa victoire par 2 à 1 devant Tiga Sport lors d’un match en retard qui lui a permis de détrôner Hienghène qui n’était pas concerné par cette première journée de rattrapage et qui a accusé, du coup, un match en moins.

Ce samedi, en cas de victoire, sa treizième, qui lui permettrait de totaliser 65 points, Magenta reviendrait à hauteur de Gaïtcha qu’elle dépasserait au goal-average particulier grâce à ses deux victoires dans leurs confrontations directes, 4-2 à l’aller puis 3-2 au retour.

Si Hienghène l’emporte, il resterait à 4 points de Gaïtcha mais avec un match en moins. On voit donc tout l’intérêt pour ces deux équipes de ne pas se contenter d’un match nul qui ferait les affaires de l’ASC Gaïtcha. Certes, il restera ensuite une 22e et dernière journée à disputer. Mais on voit mal Gaïtcha craquer dans la dernière ligne droite devant le mal classé qu’est Dumbéa FC, onzième et avant-dernier, tout comme Magenta face à la lanterne rouge Qanono, le sort de ces deux équipes étant déjà réglé avec une relégation directe en championnat provincial la saison prochaine. La tâche qui attend Hienghène semble être la plus ardue avec la réception de Tiga au stade Lucien-Yoshida de Koné.

Magenta vainqueur à l’aller

Ce samedi à Boulari, c’est donc une véritable finale du championnat que se disputeront Magenta et Hienghène, trois semaines après celle de la Coupe de Calédonie gagnée 2-2 puis 5 tirs au but à 4 par Hienghène. Mais en championnat la balance penche en faveur de Magenta, large vainqueur 5 à 3 à Koné du match aller grâce notamment à un triplé de Germain Haewegene et à des buts de Jean-Christ Wajoka et Gilbert Kugogne.





Hienghène avait répliqué par un doublé d’Amy Roiné et à une réalisation de Jordan Wétria. Après ces deux premières salves (21 et 28 octobre), il restera à faire disputer quatre derniers matches en retard : Horizon Sport vs Qanono Sport (J.8), SC Ne Drehu vs Hienghène Sport (J.20), Qanono Sport vs AS Mont-Dore (J.21) et AS Kunié vs AS Lössi (J.21) pour que la boucle soit enfin refermée. Sans oublier la 22e et dernière journée programmée les samedi 11 et dimanche 12 novembre au calendrier fédéral, avant le départ de la sélection pour les Jeux du Pacifique d’Honiara aux Iles Salomon (19 novembre au 2 décembre).

Le programme

Samedi 28 octobre

Stade Victorin-Boéwa Boulari

14h : AS Kunié – AS Lössi (J.21)

16h : Magenta – Hienghène (J.18)

Stade Hnassé Lifou

15h : Qanono – Horizon (J.19)