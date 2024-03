Première journée de Super Ligue : Tiga solide leader, Hienghène étonnante lanterne rouge

Disputée au stade Lucien-Yoshida de Koné, la grande affiche du jour opposait deux récents champions de Calédonie, Tiga en 2022 et Hienghène en 2021. Et au départ, personne ne se doutait de la drôle de tournure qu’allait prendre cette rencontre. Tout le monde savait que Hienghène allait souffrir cette saison en raison du départ de plusieurs joueurs clés, notamment le gardien Rocky Nyikeine et le défenseur Fonzy Ranchain, deux internationaux qu’on ne peut pas remplacer au pied levé. Pour le match de samedi, deux autres joueurs majeurs, l’attaquant Amy Roiné et le milieu de terrain Cédrick Sansot manquaient également à l’appel.

Face à un adversaire terriblement amoindri, Tiga a très vite ouvert le score grâce à Jérémy Jéno (6e). Un score alourdi peu après le quart d’heure de jeu par Gérard Waia qui marquait son premier but du jour (2-0, 17e). Mais ce n’était pas fini puisqu’à l’approche de la pause, le capitaine Shene Wélépane portait le score à 3-0 en transformant un penalty (43e).

En seconde période, la défense de Hienghène a bien mieux résisté aux vagues d’assaut adverses, n’encaissant qu’un autre but signé Gérard Waïa qui réalisait ainsi le doublé à l’heure de jeu (4-0, 59e). Grâce à cette belle victoire, l’équipe de Tokanod est devenue le premier leader du championnat alors que son adversaire du jour est lanterne rouge. Une position délicate que Hienghène n’a pas souvent occupée de toute son histoire. Il faudra à Hienghène rebondir le samedi 9 mars en rendant visite au SC Ne Drehu au stade de Hnassé. Mais ce ne sera pas facile face à une équipe d’Ataney qui a également besoin de points pour se maintenir dans la course au play-off, après sa défaite devant Lössi.

Le réalisme d’Horizon

Derrière Tiga et devancé d’un but au goal average, on trouve Horizon Sport qui est allé au stade Victorin-Boéwa de Boulari donner une leçon de réalisme à une AS Mont-Dore également amoindrie par de nombreux départs dont celui de son entraîneur Patrick Diaiké. Sacré meilleur buteur de la saison dernière avec 15 réalisations, Jean-Paul Wamejo a ouvert son compteur en convertissant très tôt un penalty (1-0, 10e). Grâce à Yoan Béaruné (2-0, 30e) Horizon menait de deux buts au repos. Un doublé de David Béaruné doublait le score (4-0), le Mont-Dore parvenant à sauver l’honneur par Killian Bemananjar.

Vainqueur 3-0 du SC Ne Drehu, l’AS Lössi est troisième avec également un goal average général de +3. Ses buts sont signés Claude Wadéla, Mone Wamowé (s.p.) et Djibril Tufele.

En quatrième position on trouve l’ASC Gaïca qui a dû attendre les dernières minutes du match pour faire la différence avec le CA Saint-Louis. De retour en Super Ligue, le CASL n’a pas à rougir de cette défaite puisqu’à 4 minutes de la fin du temps réglementaire, le score était encore de 1 à 1. Renzo Toto a donné l’avantage à Gaïca à la 87e minute puis on a vu dans les arrêts de jeu Norman Toulangui marquer d’une talonnade (une Madjer dans le jargon footballistique) pour donner à la victoire de Gaïca une belle ampleur (3-1, 90e+5).

Dernier vainqueur et non des moindres, le champion en titre Magenta qui n’est que cinquième pour avoir battu petitement l’AS Kunié. Après une première mi-temps sans but, l’ASM a ouvert le score grâce à Cyril Drawilo à la conclusion d’une belle action à trois faite d’une touche de balle (1-0, 64e). Mais pratiquement sur la remise en jeu, Narcisse Koteureu égalisait de la tête pour Kunié (1-1, 65e). Entré en jeu un peu plus tôt, Germain Haewegene redonnait l’avantage à Magenta en profitant d’un ballon mal renvoyé par la défense de Kunié, consécutivement à un corner (2-1, 90e). Samedi 9 mars, la deuxième journée du championnat offrira une rencontre au sommet entre les deux premiers du classement. A 13h30 au stade Numa-Daly, Tiga recevra Horizon avec comme enjeu le fauteuil de leader.

Les matches de la première journée A Koné, stade Lucien-Yoshida, Tiga Sport bat Hienghène Sport 4 à 0 (3-0). Buts Jérémy Jéno (6 e ), Gérard Waïa (17 e , 59 e ), Shene Wélépane (43 e s.p.).

), Gérard Waïa (17 , 59 ), Shene Wélépane (43 s.p.). A Nouméa, stade Numa-Daly, AS Magenta bat AS Kunié 2 à 1 (0-0). Buts Cyril Drawilo (64 e ), Germain Haewegene (90 e ) pour Magenta ; Narcisse Koteureu (65 e ) pour Kunié.

), Germain Haewegene (90 ) pour Magenta ; Narcisse Koteureu (65 ) pour Kunié. A Nouméa, stade Numa-Daly, ASC Gaïca bat CA Saint-Louis 3 à 1 (1-0). Buts Neil Wahiobé (30 e ), Renzo Toto (87 e ), Norman Toulangui (90 e +5) pour Gaïca ; Marino Akapo (50 e ) pour Saint-Louis.

), Renzo Toto (87 ), Norman Toulangui (90 +5) pour Gaïca ; Marino Akapo (50 ) pour Saint-Louis. - Au Mont-Dore, AS Lössi bat SC Ne Drehu 3-0 (2-0). Buts Claude Wadéla, Mone Wamowé (s.p.), Djibril Tufele.

- Au Mont-Dore, Horizon Sport bat AS Mont-Dore 4 à 1 (2-0). Buts Jean-Paul Wamejo (10e s.p.), Yoan Béaruné (30e), David Béaruné (54e, 70e) pour Horizon ; Killian Bemananjara pour le Mont-Dore.