Super Ligue (2e journée) :  duel au sommet entre Tiga Sport et Horizon Patho

Samedi dernier lors de la journée d'ouverture, l'équipe de Tokanod était allée à Koné l'emporter 4 à 0, infligeant à Hienghène Sport la plus lourde défaite de son histoire en championnat à Lucien-Yoshida. De son coté, la formation de Nengone avait dominé 4 à 1 l'AS Mont-Dore dans son antre du stade Victorin-Boéwa de Boulari. C'est ce petit but d'avance au goal average général qui a permis à Tiga de devenir le premier leader de la Super Ligue 2024. Un fauteuil que ces deux équipes vont se disputer en s'affrontant directement ce samedi après-midi sur la pelouse du stade Numa-Daly, avec un coup d'envoi qui sera donné à 13h30.

Une belle affiche que ne manqueront pas de suivre avec attention les trois autres équipes également victorieuses samedi dernier. En premier lieu le champion sortant, l'AS Magenta qui, après avoir fait plier difficilement l'AS Kunié le 2 mars, aimerait bien enchaîner avec un deuxième succès en affrontant l'AS Mont-Dore dimanche après-midi à Numa-Daly (16h30).





En reconstruction après le départ de nombreux cadres et en changeant d'entraîneur, Kévin Ménielle prenant la place de Patrick Diaiké, l'ASMD a été une proie facile pour Horizon. Mais en tant que technicien chevronné, Pierre Wajoka a prévenu ses joueurs de ne pas faire preuve de suffisance et de ne surtout pas prendre de haut leurs adversaires de dimanche. " Je pense que toutes les équipes ont leurs chances. On aura plus de visibilité après les quatre voire cinq premières rencontres. Après ce n'est pas gagné vu que le concept du Championnat a changé. Toutes les équipes sont à craindre, il n'y pas de petites équipes tant que le match n'est pas joué ", a analysé Pierre Wajoka lors de la présentation de la nouvelle formule du championnat. " Il n'y a que des matches couperets tous les week-ends. C'est chaud ", a-t-il ajouté depuis.

Gaïca dans le doute

L'ASC Gaïca, qui a défait de son côté le CA Saint-Louis, est pourtant en plein doute parce que dans l'impossibilité de faire jouer ses recrues dont les internationaux Rocky Nyikeine et Fonzy Ronchain (lire les explications ci-dessous). Face à l'AS Kunié ce samedi après-midi, le vice-champion 2023 sera encore privé de ses internationaux. " Nous restons donc dans l'expectative. En attendant, le coach a largement de quoi faire tant que le groupe n'est pas confronté aux blessures et aux suspensions ", tente de rassurer l'ASC Gaïca avant son deuxième match. Cinquième vainqueur de samedi dernier, l'AS Lössi donnera la réplique au CA Saint-Louis dimanche à Numa-Daly (14 heures). Face à un adversaire qui a montré beaucoup de talent et de savoir-faire malgré la défaite devant Gaïca, Lössi n'est pas assuré de l'emporter. La rencontre s'annonce très indécise et intéressante à suivre.

Hienghène à la relance à Lifou

Du côté des vaincus du premier jour, le match à suivre se déroulera samedi après-midi du côté de Lifou où le SC Ne Drehu recevra Hienghène Sport au stade de Hnassé. Après leur échec initial, ces deux équipes se doivent de renouer avec la victoire pour se rassurer. Chez elle, la formation d'Ataney doit une revanche à ses supporters après la sortie calamiteuse lors du derby face à l'AS Lössi. Encore plus revanchard sera Hienghène Sport qui veut faire oublier la débâcle subie à Koné devant Tiga. Mais pour parvenir à atteindre cet objectif Hienghène devra disposer de tout son effectif à Lifou. Dans le cas contraire, il lui faut craindre une nouvelle désillusion. Au terme des cinq rencontres de cette deuxième journée, y verra-t-on un peu plus clair dans les chances des unes et des autres équipes d'atteindre les play-offs ? Il est encore beaucoup trop tôt pour y répondre par l'affirmative.