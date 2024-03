Super Ligue : Magenta aux commandes, Saint-Louis surprend Lössi… le bilan de la deuxième journée

Samedi après-midi, l’AS Kunié a signé une belle performance en terrassant 2-0 l'ASC Gaïca vice-champion 2023 et tout juste sorti d’un barrage de qualification à la O-League face à Magenta. Toujours samedi, mais à Lifou, Hienghène, mené 0-2 à la pause, a réussi une superbe remontada en fin de match pour s’imposer 3 à 2 face au SC Ne Drehu. Grâce à un doublé de Freddy Thimana, Ataney comptait pourtant deux buts d’avance au repos. Mais une fin de match difficile a causé la perte de Ne Drehu dans le dernier quart d’heure de jeu. Le chevronné Shafy Mandaoué a tout d’abord réduit la marque (1-2). Puis le jeune Daan Djaiwé, l’un des plus prometteurs espoirs du club de la côte Est, a ramené les deux équipes à égalité (2-2). Face à ses anciens coéquipiers, Jordan Wétria a porté l’estocade du 3-2 dans les arrêts de jeu pour apporter au champion d’Océanie 2019 sa toute première victoire de la saison. Hienghène n’est plus lanterne rouge du championnat et s’est complètement relancé dans la course au play-off.

Saint-Louis remonte 2 buts de retard

Dimanche, la jeune équipe de Lössi recevait le promu Saint-Louis lors du premier match de l’après-midi. Pour son retour en élite, le CASL rêve d’un parcours à la Gaïca, couronné par une place de vice-champion derrière Magenta. Même la défaite initiale devant ce même Gaïca n’a pas réussi à doucher les ardeurs des protégés de Romuald Martinez qui ont entamé la rencontre le nez dans le guidon. Ni le premier but de Lössi signé très tôt du capitaine Mone Wamowé (10e), ni celui contre son camp de l’infortuné Moïse Vama (20e) n’ont réussi à doucher les ardeurs des Verts. A l’approche de la pause, ils étaient récompensés de leurs efforts par la réduction du score de John Robson (2-1, 45e). Et dans le temps additionnel Ernest Mapéri ramenait les deux équipes à égalité (2-2, 45e+4).





Sur sa lancée, le CASL reprenait la rencontre à fond de train. En transformant un penalty qu’il a lui même provoqué, le capitaine Cédric Décoiré mettait enfin son équipe devant (3-2, 48e). Un retard d’un tout petit but que Lössi n’est jamais parvenu à combler, sa plus belle occasion d’égaliser étant ce coup franc que Naty Upa a envoyé sur le montant droit des buts du gardien remplaçant de Saint-Louis (83e). Car très tôt le promu a perdu son emblématique gardien de la grande époque, le vétéran Justin Dawano, sorti sur blessure.

Score trop lourd pour le Mont-Dore

Lors de la deuxième rencontre de dimanche, Magenta savait qu’en cas de victoire devant le Mont-Dore, elle deviendrait le nouveau leader du championnat. Mais face à une équipe mondorienne rajeunie et enthousiaste, le champion en titre a eu beaucoup de mal à mettre son jeu en place. Il a fallu une brutale accélération de Louis Brunet pour voir enfin s’ouvrir le score pour l’ASM (1-0, 21e).

Au retour des vestiaires, moins d’une minute après son apparition sur le terrain, Germain Haewegene a dénoué la situation pour Magenta en adressant une passe décisive sous la forme d’un centre en retrait coupé au premier poteau par Jean-Marie Hmaloko (2-0, 48e). De passeur, Haewegene devenait ensuite buteur en bénéficiant d’une subtile déviation de Brunet (3-0, 60e).

Un score trop lourd pour une équipe du Mont-Dore qui continuait de lutter avec une farouche détermination. La jeune troupe de Kevin Ménielle était récompensée de ses efforts sous la forme d’un penalty converti par Melvin Chenot qui ramenait le score à de plus justes proportions (3-1, 66e).

En raison de cette deuxième défaite l’ASMD n’a toujours pas marqué le moindre petit point et se retrouve en queue de peloton en compagnie du SC Ne Drehu, également sanctionné d’un 0 pointé.

La troisième journée de cette phase régulière du championnat se poursuivra le prochain week-end avec un alléchant Magenta – Horizon programmé le samedi 16 mars, à 16 heures, à Numa-Daly.