La flamme olympique passera par la Nouvelle-Calédonie en juin

"La flamme olympique passera en Nouvelle-Calédonie le 11 juin prochain." A quelques heures de son arrivée en Nouvelle-Calédonie, c’est dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux que le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin a dévoilé cette information. Le Caillou a été ajouté au parcours du "relais des océans", qui rassemble les territoires ultramarins (Guyane, Guadeloupe, Polynésie française, Réunion, Martinique) par lesquels passera la flamme du 8 au 17 juin.

"Une terre magnifique de sports"

Ce passage, un mois et demi avant le lancement officiel des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, représente l’occasion "de dire aux Calédoniennes et Calédoniens que nous savons que c’est une terre magnifique de sports, et les Jeux du Pacifique l’ont encore montré", souligne Gérald Darmanin. Pour le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, ce moment doit aussi permettre de "poser un œil particulier du monde et de la France sur la Nouvelle-Calédonie".

"Le programme exact n’est pas encore connu, les réunions débutent au haussariat pour la mise en place de cet événement de portée mondiale, a précisé le député de la seconde circonscription, Nicolas Metzdorf. Une chance de valoriser nos sportifs et nos infrastructures après notre victoire aux Jeux du Pacifique."