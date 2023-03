Rallye : Éric Riandet et Romain Leandro démarrent à fond

Sous la pluie en début de rallye, puis sous le soleil le lendemain pour la majorité des spéciales, le duo vainqueur a su éviter les pièges, au contraire par exemple de Jean-Louis Leyraud et de son copilote Jean-Yves Morelli, victimes d'une sortie de piste sur leur Toyota Yaris Proto.

Il y a eu quatre autres abandons au cours de l'événement. Neuf équipages ont atteint l'arrivée, sur les quatorze au départ.

Cinq victoires en sept épreuves

Au programme du samedi, il y avait deux super spéciales de chacune 2,8 kilomètres. Puis, le dimanche, il y a eu six spéciales de chacune 10 kilomètres. Toutefois, seules cinq des six spéciales ont pu se dérouler jusqu'au bout, l'avant-dernière ayant en effet été arrêtée après un accident (sans gravité selon l'organisation) pour Nicolas Leandro et Pierre Magnier (Mitsubishi Evo IX).

Sur les cinq spéciales disputées jusqu'à leur terme dimanche, Éric Riandet et Romain Leandro en ont gagné quatre. La veille, la Citroën DS3 avait remporté l'une des deux super spéciales.

Au classement général du week-end, le duo gagnant a fini en tête avec près d'une minute d'avance sur Kévin Bertoni et David Lethezer (Mitsubishi Evo VIII).

Après Tomo Valley, les pilotes prendront la direction de Bourail fin avril, puis de Kouaoua en juillet, du Sud en septembre et de Poya en novembre. Le championnat 2023 comprend cinq rallyes.