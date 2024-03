Trail et VTT : Pro Events lance sa saison fin mars

Le Dumbéa trail pour lancer la saison

La sixième édition du Dumbéa trail donnera le coup d’envoi de la saison des courses à pied organisées par la société Pro Events. Dimanche 24 mars, les coureurs s’élanceront du parc Fayard pour emprunter l’un des trois parcours proposés (21, 14 et 8 km). Un trail "technique" qui permettra aux participants de découvrir des "paysages gardés secrets", promet Pro Events. Les inscriptions sont déjà ouvertes sur le site inlive.nc

Trois week-ends mêlant trails et VTT

C’est la grande ambition de Damien Boutellier et Julie Prunet, à la tête de Pro Events : multiplier les évènements mêlant les trails et les compétitions de VTT. Cette année, trois week-ends seront consacrés à la pratique des deux disciplines. Le premier aura lieu les 20 et 21 avril. Le samedi sera dédié à la quatrième édition du DNC City Trail (2, 8, 12 et 20 km), aux boucles de Tina. Une compétition ouverte aux enfants dès l’âge de 3 ans. Le lendemain, dimanche, les jeunes dès 5 ans mordus de VTT pourront s’élancer sur le tracé de la Tinavélo pour des parcours de 10, 20 et 30 km. Durant les deux jours, un village d’animations proposera des ateliers, des jeux et de la restauration.

Le deuxième "week-end 100 % sport" aura lieu à Déva, les 6 et 7 juillet. Il débutera par la BCI Déva 100, troisième étape du circuit Sud Tourisme VTT Pro Tour, avec un parcours de 50 km. Le dimanche, le trail des Erythrines et ses trois parcours (5, 12 et 21 km) permettra à l’association Kiwanis de Bourail de récolter des fonds.

Enfin, le troisième week-end se déroulera à la rivière Bleue, les 21 et 22 septembre. Le premier X-Triathlon ouvrira l’évènement, le samedi, avec 1 200 m de natation, 30 km de VTT et 10 km de trail. Quant à la Pérignon Allianz VTT, le dimanche, elle viendra clôturer le Sud Tourisme VTT Pro Tour et désigner les champions et championnes 2024 sur les sentiers du parc provincial.

Blubatrail, Grandes Fougères et Trail de l’espoir

Trois autres courses seront proposées cette saison par Pro Events. Au parc des Grandes Fougères, le 2 juin, passera la deuxième étape du circuit Sud Tourisme VTT Pro Tour : 18 et 34 km au milieu de la forêt humide de Farino. Trois semaines plus tard, le 23 juin, se tiendra la troisième édition de la Bluebatrail, coorganisée par le magasin Blue Barrel. Cette course au départ du Yala Ranch de Dumbéa sera une nouvelle fois tournée vers la préservation de l’environnement. Pour finir, le 4 août, le Trail de l’espoir, "l’un des plus beaux de Calédonie", réunira les coureurs à Port-Boisé pour trois parcours (4, 12 et 19 km) dans le maquis de la réserve du Grand Sud, avec l’espoir d’apercevoir des baleines.