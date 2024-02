Tartare de perroquet, cailles au miel et sablés coco choco... découvrez la recette du week-end

Cailles au miel et à la compotée de mangues

Préparation 20 minutes, cuisson 55 minutes, 4 personnes, difficulté : moyenne

Ingrédients

• 8 cailles

• 4 cuillères à soupe de miel

• 50 g de beurre

• 2 cuillères à soupe de moutarde forte

• Sel et poivre

Pour la compotée de mangues

• Des mangues mûres

• La moitié de leur poids en sucre

• Un peu de vanille fraîche

• De l’eau

Préparation

1. Faites fondre à feu doux le beurre et le miel. Hors du feu, ajoutez la moutarde, le sel et le poivre.

2. Badigeonnez les cailles avec ce mélange onctueux dans un plat allant au four.

3. Recouvrez le plat d’un papier aluminium et laissez reposer 2 heures à température ambiante ou une nuit au réfrigérateur.

4. Allumez le four 210 °C, thermostat 7. Mettez le plat couvert d’aluminium dans le four chaud pendant 25 minutes puis retirez l’aluminium et poursuivez la cuisson encore 25 à 30 minutes en arrosant souvent avec la sauce.

Pour la compotée de mangues

Découpez vos mangues en dés, mettez-les dans la casserole, couvrez de sucre et ajoutez les grains de vanille et la gousse. Mouillez d’un filet d’eau. Faites compoter (le temps varie selon le poids et le nombre de vos mangues, à vous de surveiller…). La compotée est parfaite lorsqu’elle a pris une belle couleur ambrée et qu’il n’y a plus de morceaux. Pour éviter que ça brûle, pensez à remettre un filet d’eau à mi-cuisson. Servez les cailles avec la compotée à part.

Tartare de perroquet au combava en entrée

Préparation 20 minutes, cuisson 3 minutes, 4 personnes, difficulté : facile Ingrédients • 2 filets de perroquet bien frais • 1 échalote • 1 combava (à défaut 2 citrons) • 1 citron • 2 c. à soupe d’huile d’olive • 1 cc de cumin en graines • 3 c. à s. de pistaches entières • 1 c. à c. de miel • 3 radis roses • Fleur de sel, poivre du moulin Préparation 1. Coupez finement l’échalote en rondelles, et placez-la dans un petit bol. Arrosez d’un jus de citron, ajoutez une pincée de sel et remuez rapidement avec le bout des doigts. Laissez reposer. 2. Dans une poêle, faites torréfier les pistaches durant quelques instants. 3. Coupez les filets de perroquet en petits cubes. 4. Concassez grossièrement les pistaches. 5. Dans un bol, mélangez les dés de poisson, le jus d’un citron, les zestes de combava (ou de citron), le cumin, l’échalote, l’huile d’olive, le miel et une partie des pistaches (réservez le reste pour la finition). 6. Assaisonnez au goût. 7. Coupez finement les radis en rondelles. 8. Dressez le tartare.

Sablés coco chocolat

Préparation 1 heure, cuisson 15 minutes, 4 personnes, difficulté : facile Ingrédients • 125 g de farine de blé • 75 g de farine de coco • 100 g de sucre semoule fin • 125 g de beurre mou • 2 œufs • 100 g de chocolat noir ou au lait. Préparation 1. Versez les farines et le sucre dans un saladier. Ajoutez le beurre mou coupé en dés et mélangez jusqu’à ce qu’il soit bien incorporé. Ajoutez les œufs et mélangez jusqu’à pouvoir former une boule. 2. Enveloppez la pâte dans du film alimentaire et placez au réfrigérateur pendant 1 h. 3. Préchauffez le four à 180 °C. 4. Abaissez la pâte sur une épaisseur de 2 à 3 mm. Détaillez à l’aide d’un emporte-pièce. 5. Disposez les biscuits sur une plaque recouverte de papier cuisson. Badigeonnez de jaune d’œuf. 6. Enfournez environ 15 min. Les sablés doivent être bien dorés. Laissez refroidir. 7. Faites fondre le chocolat au bain-marie et trempez-y les biscuits. Laissez figer sur une feuille de papier cuisson.