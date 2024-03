Terrine de raie, crevettes au miel et bavarois aux fraises … découvrez la recette du week-end

Préparation 15 minutes, cuisson 5 minutes, 6 personnes, difficulté : facile

Ingrédients

• 500 g de grosses crevettes crues

• 1/4 de tasse de vin rouge

• 1/2 petite tasse de miel

• 1/4 de cuillerée à café de piment moulu

• 1 cuillerée à café de moutarde des brochettes

• marinade au miel et au piment

Préparation

1. Mélangez tous les ingrédients pour préparer la marinade.

2. Décortiquez les crevettes, retirez la veine et laissez les queues. Disposez dans une coupe en verre et ajoutez la marinade.

3. Couvrez et laissez mariner 1 heure au réfrigérateur. Ensuite, piquez les crevettes sur les brochettes.

4. Chauffez le barbecue ou le gril à feu moyen. Mettez une feuille de papier sulfurisé sur la grille et disposez les crevettes dessus. Faites cuire 4 à 5 min de chaque côté (elles doivent rosir). Badigeonnez de marinade en cours de cuisson puis posez-les sur un plat. Servez aussitôt.

Terrine de raie en entrée





Préparation 30 minutes, cuisson 27 minutes, 6 personnes, difficulté : moyenne

Ingrédients

• 800 g de raie

• 600 g de poireaux

• 1 oignon

• 1 carotte

• 3 bâtons de citronnelle

• 1 cm de gingembre

• 1 gousse d’ail

• 10 cl de vinaigre

• 1 bouquet d’aneth

• 4 feuilles de gélatine

• Sel et poivre

Préparation

1. Faites ramollir la gélatine dans de l’eau froide. Épluchez et émincez l’oignon, la carotte, la citronnelle, le gingembre et l’ail. Dans un faitout, placez la raie, le vinaigre et les aromates émincés.

2. Versez de l’eau à hauteur, salez peu, couvrez et faites cuire pendant 15 min. Nettoyez les poireaux et faites-les cuire à l’eau bouillante salée pendant 12 min.

3. Ôtez la peau et le cartilage central de la raie et remettez-les dans la cuisson. Portez à ébullition et laissez réduire à 10 cl ; incorporez la gélatine essorée, salez, poivrez.

4. Dans un moule en alu souple de 1 l, disposez une couche de raie. Salez, poivrez, parsemez d’aneth haché. Versez un fond de cuisson filtré. Couvrez de poireaux, assaisonnez.

5. Et ainsi de suite jusqu’à épuisement des ingrédients. Faites prendre au froid pendant 2 ou 3 heures. Servez la terrine en tranches, entourées de vinaigrette à la ciboulette.