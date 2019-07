Tournée d’adieu à Lifou et Poindimié pour Thierry Lataste

Avant son départ de Nouvelle-Calédonie, prévu le mois prochain, le haut-commissaire de la République ira à la rencontre des élus et des autorités coutumières des provinces des îles Loyauté et du Nord, ce lundi à Lifou et mercredi à Poindimié. A Lifou, Thierry Lataste assistera, ce lundi matin, à la présentation du site de l’hôtel Wadra Bay, en présence de Jacques Lalié, président de l’assemblée de la province des îles et de Robert Xowie, maire de Lifou. Un geste coutumier à la grande chefferie de Lössi, à Mou, est ensuite prévu, en présence des autorités coutumières des trois districts et avant une réception à l’hôtel de la province des îles Loyauté.

Thierry Lataste, d’abord secrétaire général du haut-commissariat de 1991 à 1994 a été une première fois haut-commissaire de 1999 à 2002, avant d’occuper une nouvelle fois cette fonction depuis 2016. Le mois prochain, il sera remplacé par Laurent Prévost, l’actuel préfet du Val-de-Marne.