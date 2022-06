Le Betico 2 en carénage, les voyages reprendront le 8 juillet

Pour la deuxième fois, le Betico 2 effectue son carénage annuel en Nouvelle-Calédonie, jusqu'au dimanche 26 juin. Pour rappel, c'est l'aboutissement d'un projet mené conjointement entre Sudiles et le port Autonome qui a permis la modification de la cale de Nouville afin de pouvoir accueillir le navire.

Comme prévu, le bateau est monté sur cales ce mardi matin. Les interventions techniques (peinture, chaudronnerie, révision des moteurs etc.) seront effectuées par l'équipe du Betico et avec la collaboration de sous-traitants calédoniens. Le lundi 27 juin, le navire sera mis à l'eau pour continuer ses travaux directement aux quais des Volontaires jusqu'au jeudi 7 juillet. La reprise des voyages est prévue le vendredi 8 juillet à destination des îles Loyauté. La réservation des billets ainsi que les plannings des rotations sont disponibles sur www.betico.nc Pendant la période, des horaires d'ouverture exceptionnels ont été mis en place et sont à consulter sur www.betico.nc Les agences de Nouméa et des îles rouvriront aux horaires habituels à partir du lundi 4 juillet. Pour plus de précisions, la compagnie invite sa clientèle à contacter le 26 01 00 ou par mail à l'adresse serviceclient@betico.nc