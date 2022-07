Nouméa-Singapour, quel potentiel économique ?

Ça y est, c’est fait ! Aircalin a réalisé sa liaison directe entre l’aéroport de La Tontouta et celui de Changi, à Singapour. Le vol SB 700 s’est posé en début de soirée, vendredi, dans la cité-état, emmenant une délégation de représentants de la Nouvelle-Calédonie (élus du Congrès et du gouvernement), de la compagnie aérienne et des journalistes conviés à ce déplacement pour faire connaître la destination.

Une cérémonie d’accueil a célébré cette première, dans l’un des halls de cet aéroport qui constitue un gigantesque nœud d’échange puisque 81 compagnies aériennes y opèrent plus de 2 800 vols par semaine en direction de 116 villes et 46 pays, offrant ainsi de nombreuses possibilités aux voyageurs calédoniens.





Lors de cette cérémonie, Marc Abensour, l’ambassadeur de France à Singapour, a souligné les enjeux stratégiques offerts par cette liaison qui "s’inscrit dans le cadre de la reprise du trafic aérien de Singapour, qui permet d’être connecté avec l’ensemble indo-pacifique et au-delà puisqu’elle va permettre de développer l’attractivité de la Nouvelle-Calédonie aussi bien sur le plan touristique qu’économie ou scientifique".

Singapour, un "marché prescripteur"

Samedi, une réunion de travail est programmée à l’ambassade de France entre la délégation calédonienne, les agences de voyages basées à Singapour et des investisseurs. "Mes collègues des affaires étrangères seront également présents, ce sera l’occasion de les sensibiliser au positionnement de nos territoires dans l’ensemble indo-pacifique. Nous allons ainsi explorer toutes

les potentialités créées par cette nouvelle desserte."





Interrogé justement sur ces potentialités touristiques, Marc Abensour a expliqué que Singapour constituait "un marché prescripteur sur les nouvelles destinations. Il existe donc un fort potentiel, qui n’est pas limité à la communauté française", évaluée à plus de 15 000 expatriés. "L’idée est d’attirer une clientèle bien plus large."

Avant cette réunion de travail, une visite de l’aéroport est programmée, ainsi qu’une visite des principaux sites touristiques.