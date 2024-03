Une grande partie du pays en vigilance jaune aux orages

Météo France émet une vigilance jaune aux fortes pluies sur la Grande Terre, Lifou et Maré ce lundi après-midi et la nuit prochaine pour des orages qui se développent sur la Chaîne avec des débordements prévus vers les côtes. Ces intempéries devraient donc persister en soirée.

Dans le détail, cet après-midi, le temps devient plus instable, avec des averses parfois fortes et orageuses, qui se déclenchent sur la Chaîne et aux Loyauté. Elles débordent localement vers le littoral, en particulier sur le nord-ouest et l’extrême sud. Le vent reste faible.

Cette instabilité devrait diminuer progressivement en cours de nuit. Des averses concerneront encore la façade est, et plus localement l’ouest, en début de nuit. En fin de nuit, elles deviendront plus actives sur Bélep, et d’autres feront à nouveau leur apparition sur Maré et Lifou, voire sur le sud-ouest.