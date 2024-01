Une "petite" dépression qui pourrait apporter "beaucoup" de pluie jusqu'à dimanche

Le système dépressionnaire, actuellement au large de Brisbane, doit se rapprocher de la pointe Nord et de l'Ouest de la Grande-Terre à partir de ce jeudi après-midi, entraînant une dégradation du temps jusqu'à dimanche.

Pour l'heure, il est "très peu probable" que ce phénomène se renforce et atteigne le stade de dépression tropicale modérée.

"Le week-end ne s'annonce pas fameux"

"Il ne devrait donc pas provoquer de vents dangereux. Pour autant, c'est une petite dépression qui risque de donner beaucoup de pluie dans la mesure où elle va stagner plusieurs jours sur la Nouvelle-Calédonie, ce qui pourrait entraîner des perturbations, notamment sur le réseau secondaire, avertit Virgil Cavarero, prévisionniste chez Météo-France. On ne prévoit pas de précipitations continues et généralisées, mais des pluies orageuses et ponctuelles jusqu'à dimanche sur l'ensemble du pays." Autrement-dit, "le week-end ne s'annonce pas fameux".

Cette dépression devrait s'éloigner en début de semaine prochaine, marquant ainsi une amélioration des conditions météo.