Province Sud : chapeau et polos plus légers pour les nouvelles tenues communes

Cinq polos, deux t-shirts, une veste polaire et un chapeau de type "surf hat" : le nouveau pack de tenue commune a été présenté, mercredi matin, au cours de l'assemblée de province Sud.

Prenant en compte les éléments supplémentaires, les t-shirts et le chapeau, son prix aussi évolue passant à 5 800 francs, au lieu de 4 575 francs. Raison pour laquelle l’allocation de rentrée sera revue à la hausse pour se maintenir à près de 50 % du coût du pack.

Autre nouveauté : les polos seront confectionnés avec un tissu plus léger, ce qui correspond à la demande des parents.

Leur vente se fera désormais dans un point dédié, le School shop, 35, rue Auer à Ducos, mais aussi les deux boutiques Marques calédoniennes, à Kenu In et en centre de ville de Nouméa. Il est toujours possible de faire ses réservations sur le site www.tenue-commune.nc. Un dispositif de livraison dans les écoles est aussi à l’étude.

Par ailleurs, des kits reconditionnés seront proposés. Pour encourager la participation à cette pratique inspirée de l’économie circulaire, les parents qui rapporteront des tenues en bon état se verront proposer des remises.

Il faudra, en revanche, patienter pour acheter ces nouvelles tenues car elles ne seront pas en vente avant le premier trimestre 2022. En cause, un premier appel d’offres infructueux pour l’attribution de la délégation de service public. Après relance d’un appel d’offres, c’est la compagnie Teeprint qui a remporté le marché.

Plus d’informations à venir sur lnc.nc