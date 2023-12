Au Mont-Dore, "la construction d’un viaduc est la seule solution" pour Sonia Backès

L’État et la province Sud se sont accordés sur l’inscription de seize projets au contrat de développement 2024-2027, pour un montant total de plus de 9 milliards de francs, financés à 74 % par l’État. Dans la liste, une opération n’a pas manqué de faire réagir les élus provinciaux, réunis en assemblée ce jeudi 21 décembre. Le nouveau contrat va financer les dernières études de faisabilité pour la construction d’un viaduc de 4 km permettant de contourner la RP1 et la tribu de Saint-Louis et de relier La Coulée à Saint-Michel.

"C’est dommage d’avoir abandonné les ferries", a réagi en premier Inès Kouathé, du groupe FLNKS-Sud. L’élue d’opposition fait ici référence au "bac ferries", un projet de liaison maritime entre La Coulée et Nouméa annoncé en mars 2022 par Sonia Backès. "J’avais placé beaucoup d’espoirs sur ces amphidromes, a admis la présidente de la province Sud. Mais, en fait, c’est intenable, le coût de fonctionnement est impossible à assumer autant pour la collectivité que pour les usagers."

Le sujet des embouteillages

Alors que de nombreux moyens de désenclaver le Mont-Dore et d’offrir une seconde liaison à la commune ont été étudiés ces dernières années, "on se rend compte aujourd’hui que la seule solution, c’est le viaduc", a confirmé Sonia Backès, sous les applaudissements d’un public largement composé de membres de l’association Citoyen mondorien, grand soutien de ce projet. Au-delà du contournement de Saint-Louis et des incidents qui peuvent se produire le long de la tribu, "il y a le sujet des embouteillages, qui fait de la commune du Mont-Dore celle où les trajets sont les plus longs pour les gens qui travaillent à Nouméa. Il y a un véritable problème de desserte, avec des habitants qui ne peuvent pas venir se faire soigner ou passer des examens, c’est inacceptable. On ne peut pas envisager que le viaduc ne se fasse pas."

Une annonce saluée par Nina Julié, élue provinciale et conseillère municipale du Mont-Dore, engagée depuis plusieurs années en faveur de la route de contournement. "J’espère maintenant que vous travaillerez à trouver les financements pour sa réalisation", a-t-elle dit en s’adressant à la présidente de la province Sud, au député Nicolas Metzdorf et au commissaire délégué Grégory Lecru. Le coût de cet ouvrage est estimé à 60 milliards de francs, pour un entretien d’environ 50 millions par an.

Le coût environnemental en question

Pour réunir cette somme, "on va avoir besoin de tous tirer dans le même sens pour convaincre l’État", a insisté Nicolas Metzdorf. "Si on y va en ordre dispersé, on n’y arrivera pas." Pour le député, cette solution est également le seul moyen de "développer le Mont-Dore" qui connaît "un décrochage économique par rapport au reste de la Nouvelle-Calédonie", alors que la commune n’a connu qu’une hausse d’1 % d’habitants selon le dernier recensement, contre presque 13 % pour Dumbéa.

"Je ne suis pas d’accord avec cette vision pessimiste du député", a réagi Petelo Sao, de l’Éveil océanien, lui aussi élu au Mont-Dore. Il a également exprimé son "scepticisme" quant à la réalisation d’un tel projet. "Vous nous aviez dit que les ferries étaient la seule voie possible il y a un an et aujourd’hui vous nous dites que c’est le viaduc la seule voie possible", a-t-il reproché à Sonia Backès. Du côté indépendantiste, c’est le coût environnemental de ce futur viaduc qui inquiète. "Vous allez défigurer le littoral", a dénoncé Aloisio Sako. Plusieurs études d’impact environnementales ont toutefois été menées par la province.