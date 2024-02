À La Conception, deux jours de marché solidaire pour "réveiller notre humanité"

En décembre 2020, les Nations unies ont proclamé la journée internationale de la fraternité humaine, célébrée le 4 février. Une date que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie entend désormais honorer chaque année à l’échelle locale.

Après avoir organisé une journée festive et culturelle, l’an dernier, sur la plage du Kuendu Beach, c’est cette fois un marché solidaire qui prendra place dans la zone d’activités de La Conception, au Mont-Dore, samedi 3 et dimanche 4 février. L’événement s’inscrit dans "la lutte contre les inégalités, grande cause du gouvernement Mapou", présente Mickaël Forrest, membre du gouvernement chargé des actions en faveur de la solidarité.

Des tables rondes

Destinée à "valoriser le bien-être des populations dans un esprit de solidarité et de fraternité", l’opération est organisée conjointement avec la ville du Mont-Dore et l’association Action solidaire. "Il faut que tout le monde prenne bien conscience de la précarité très importante en ce moment dans le pays", insiste Marcel Toyon, président d’Action solidaire. Alors que l’association, qui vient en aide aux plus démunis, prévoit d’ouvrir huit nouveaux centres à travers le Caillou cette année, Marcel Toyon compte sur ce marché solidaire pour "réveiller notre humanité". "Les gens sont devenus matérialistes et individualistes, il est temps de raviver la flamme de la solidarité."

Au-delà des multiples stands tenus par des associations mondoriennes, des habitants des squats ou des familles dans le besoin, des spectacles de danse et des animations vont rythmer le week-end. Des kits scolaires et de dons seront également remis, le dimanche, aux enfants.

Particularité du week-end, des tables rondes sont programmées de 10 heures à midi, le samedi et le dimanche. Objectif : imaginer un "projet d’envergure pays" pour promouvoir les actions de solidarité, expose Mickaël Forrest. "On pourrait envisager un projet de loi pour mieux encadrer les acteurs de la solidarité, poursuit le membre du gouvernement. Les entités comme Action solidaire jouent un rôle crucial, il faut leur offrir les meilleures conditions pour agir."