La brocante de la Spanc, "indispensable au maintien du refuge", est de retour dimanche

Les vide-greniers du refuge de la Spanc font leur retour, avec comme premier rendez-vous de l’année, une brocante organisée dimanche prochain, de 7 heures à 11 heures. L’occasion de dénicher de nombreux articles à bas prix pour préparer la rentrée scolaire.

"Il y aura notamment beaucoup de vêtements pour les enfants et les adolescents ainsi que des chaussures, des affaires pour le sport, etc., liste Michel Gautier, le président de l’association. Tous ces articles sont issus de dons que l’on a reçus de la population du Grand Nouméa, qui a été très généreuse. Tout est trié en amont par nos bénévoles pour ne proposer que des affaires et objets en bon état. À chaque fois, c’est un gros travail."

Financer les soins des animaux

Livres, vaisselles, accessoires, jouets, plantes, linge de maison… Il devrait y en avoir pour tous les goûts. De quoi faire des bonnes affaires et une bonne action. Car ces manifestations que la Spanc organise tous les deux mois en moyenne permettent des rentrées d’argent essentielles au fonctionnement du refuge.

"L’ensemble des recettes de ces ventes est dédié au refuge. Cela permet notamment de couvrir une partie des soins des animaux, poursuit Michel Gautier, qui invite ainsi l’ensemble des Calédoniens à se laisser tenter, quel que soit son niveau de vie. Ce ne sont pas des événements uniquement réservés aux gens dans le besoin. Ces rendez-vous sont essentiels pour nous. Les ventes sont indispensables au maintien de notre refuge. Cela équivaut à bien des subventions."

Prise de contact

Comme l’ensemble des bénévoles seront accaparés par la tenue des stands, l’adoption d’animaux ne sera pas ouverte, ce dimanche. Cette visite peut néanmoins être l’occasion d’une première prise de contact avec le refuge.

Une idée de sortie qui peut donc être complétée par un tour à l’Arène du Sud, à Païta, qui organise également ce dimanche matin, sa braderie de rentrée.