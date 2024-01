La ville du Mont-Dore organise sa Semaine de la rentrée solidaire

Pour la sixième année consécutive, la ville du Mont-Dore organise la Semaine de la rentrée solidaire, du lundi 29 janvier au vendredi 2 février. Durant cette semaine, les Mondoriens sont invités à faire don de leurs fournitures scolaires et vêtements de sport dont ils n’ont plus l’utilité et pourront récupérer ce qui les intéresse, en fonction de leur besoin. Ils devront être déposés au centre de l’éducation à l’environnement, à Boulari.

Tous les objets utiles pour la rentrée sont acceptés : cartables, sacs, trousses, stylos, matériel de géométrie, cahiers, classeurs, chemises, blocs-notes, vêtements, chaussures. Les dons doivent toutefois être en bon état. Ils seront exposés dans la salle d’exposition du centre, accessible du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures.

Économie circulaire

Une opération de solidarité qui se veut également "une expérience en matière d’engagement citoyen", souligne la ville du Mont-Dore. L’objectif est clair : offrir une rentrée scolaire dans les meilleures conditions à tous les élèves de la commune, même ceux issus des familles les plus défavorisées. L’opération vise également à "sensibiliser les familles à l’économie circulaire au travers du troc et mobiliser la population vers un changement de comportement et de mutualiser les actions des associations et clubs de service sur cette même thématique".