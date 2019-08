Capy s’offre le Grand Prix du Mont-Dore

Le club hippique de La Cravache organisait samedi dernier le Grand Prix du Mont-Dore. Le Grand Prix Prestige, la plus grosse épreuve de ce rendez-vous, a été dominé par Coline Capy, sur Témoin du Kato (65 points en un temps de 50.66), devant Adel Foray, sur Avenir du Kato (65 points en un temps de 54.05) et Anaise Gaude, sur Déesse du Kato (65 points en un temps de 55.32). À noter également la victoire d’Irvin Marie dans la catégorie Élite, de Nell Lutteinger dans celle espoirs Espoirs et enfin de Tahina Jalade Tardif dans le Grand Prix Découverte.

Photo :Club hippique de La Cravache du Mont-Dore