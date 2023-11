Coupe de France : lourde défaite pour Hienghène

Sans voir été outrageusement dominé par Thionville Lusitanos, Hienghène a pourtant encaissé la plus lourde défaite de ses cinq participations au 7e tour de la Coupe de France, samedi à Numa-Daly. Qui plus est à domicile alors que lors des précédentes saisons, le club de la côte Est était toujours en déplacement en Métropole. La faute à une défense une nouvelle fois aux abonnés absents, encaissant quatre nouveaux buts qui sont venus s’ajouter à ceux pris lors de ses trois dernières sorties en championnat : deux face à Magenta, trois devant Ne Drehu et sept contre Tiga, soit un total de 16 buts et une moyenne de quatre buts par match. Et comme ses attaquants, tels Jordan Wétria, longtemps leader du classement des buteurs ou Amy Roiné, ne savent plus marquer, il ne faut pas chercher loin l’explication de cette déroute.

4-0, c'est donc la plus lourde défaite encaissée par le champion d’Océanie des clubs 2019, les précédents revers ayant été subis sur des scores bien plus serrés : 2-1 face à Poissy en 2013, 3-2 contre Epernay Champagne en 2015, 3-1 devant Vauban-Strasbourg en 2019 et 2-1 face à Saint-Quentin en 2022. En face, les pensionnaires de National 3 ont fait le travail, ni plus ni moins. A la pause, le score n’était que de 1-0 en faveur des visiteurs, le très remuant Chafik Gourichy ayant ouvert le score d’un tir croisé au quart d’heure de jeu (1-0, 15e). Juste avant la pause, Brice Dahité croyait avoir égalisé pour Hienghène, mais son but était refusé pour un hors-jeu peu évident (43e).

Thionville à dix

A 1-0 à la pause, tout restait possible pour l’équipe calédonienne. D’autant plus que Thionville se retrouvait à dix après le carton rouge infligé par l’arbitre métropolitain Nicolas Grainville à Ryad Habbas coupable d’avoir donné un coup à un adversaire (67e). Une minute plus tard, Jordan Wétria ratait un but tout fait en enlevant trop son ballon.

Dans l’incapacité de tirer profit de sa supériorité numérique, Hienghène se faisait prendre en contre. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est en se retrouvant à dix que Thionville a pris le dessus sur son adversaire. " Le carton rouge nous a remis dans le match et nous a réveillés. Ça nous a forcés à aller plus loin dans les ressources, dans la rébellion ", analysait, après match, Julien François, l’entraîneur de Thionville.

Des intentions traduites immédiatement par des actes. Entré sur le terrain cinq minutes plus tôt, Ibrahima Sylla doublait la mise en reprenant un ballon mal repoussé une première fois par Rocky Nyikeine (2-0, 77e). Abandonné ensuite par sa défense, le gardien international encaissait deux buts supplémentaires en trois petites minutes signés Lucas Pignatone (3-0, 82e) et Amine Groune (4-0, 85e).

Avec le sentiment du devoir accompli, les joueurs de Thionville vont pouvoir encore profiter pendant trois journées de la chaleur de Nouméa et de ses plages avant de retrouver la grisaille de l’hiver qui commence à s’installer en Métropole.

Une cinquième défaite

" Il nous reste 72 heures à passer ici, on va profiter de la gentillesse, de l’accueil qu’on a reçus et de la beauté des lieux. Remercier aussi tous ces gens qui nous ont si bien accueillis ", poursuit Julien François.

Les Thionvillois n’oublient pas pour autant le prochain match de leur championnat programmé à dimanche en déplacement à Troyes car ils ont leur fauteuil de leaders du groupe I de National 3 à défendre. " Le score est sévère pour Hienghène parce qu’on a eu du mal tout le long du match. On a beaucoup de respect pour cette équipe. On savait que ça allait vite devant, que ça jouait de longs ballons et qu’il y avait plein de choses à gérer ".

Les éloges de l’entraîneur de Thionville ne doivent pas faire oublier que Hienghène a essuyé sa cinquième défaite en autant de participations à la Coupe de France et laisse Magenta seul club calédonien à avoir battu un adversaire venu de Métropole. Cela s’est passé en 2010 lors d’une victoire 5 tirs au but à 4 après un match nul de 1 à 1 après prolongation.

Une victoire pour 34 revers en 35 affrontements, voilà le bilan global peu flatteur présenté par les clubs calédoniens en Coupe de France depuis 1968, année qui a vu la JS Vallée-du-Tir s’incliner 1-0 devant le SC Toulon, club de 2e division, l’actuelle Ligue 2.

Le match

- A Nouméa, Stade Numa-Daly, US Thionville Lusitanos (N3) bat Hienghène Sport (DH) 4 à 0 (1-0). Buts Chafik Gourichy (15e), Ibrahim Sylla (77e), Lucas Pignatone (83e), Amine Groune (86e).