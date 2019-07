Chevaux et jockeys font leur retour à Nouméa

La 8e des 14 journées hippiques de la saison se déroule ce dimanche à partir de 10 h 30 à l’hippodrome Henry-Milliard. En tout, huit courses sont au programme ainsi que deux épreuves de stock. Deux événements seront particulièrement attendus. La course préparatoire de la mythique Coupe Clark, d’abord. On devrait y retrouver sur une même distance de 1 600 m les principaux protagonistes qui essayeront de remporter l’épreuve historique dans deux semaines à Nouméa. Le meilleur poulain ou la meilleure pouliche de 2 ans sera quant à lui sacré lors du Grand Prix de la province Sud, course la plus dotée de la journée.